03 enero 2017 Guardiola: "me estoy acercando al final de mi carrera"

El entrenador de Manchester City de Inglaterra, el catalán Josep Guardiola, aseguró que no extenderá por mucho más tiempo su carrera como director técnico y que la misma está próxima a su fin.

"Estaré en Manchester las próximas tres temporadas o quizás más, pero me estoy acercando al final de mi carrera, estoy seguro de ello. Siento que la fase que lleva a mi adiós es un proceso que ya ha comenzado", dijo Guardiola en la entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC.

"Pep" Guardiola, de 45 años, afirmó que no trabajará como entrenador de fútbol "hasta los 60 o 65 años" y reiteró que su intención es cumplir e incluso prolongar su vínculo con Manchester City.

"Si me buscas estaré en un campo de golf, seguro", indicó el ex DT de Barcelona de España, institución con la cual ganó 18 títulos, incluidas dos Copas de Ligas de Europa; dos Intercontinentales; y tres ligas de España. Al frente de Bayern Munich ganó 5 títulos, entre los cuales destacan tres galadornes de la Bundesliga.

