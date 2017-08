El Patagónico | Deportes - 29 agosto 2017 Guerrieri: "el Callejero de Santa Fe es muy intenso"

Esteban Guerrieri palpita lo que será una nueva edición del Callejero de Santa Fe Ciudad. El piloto del Citroën Total Racing Super TC2000 Team menciona las claves del trazado y confía en subirse al podio en alguna de las dos finales.

A días de una nueva edición del Callejero de Santa Fe, octava fecha del Campeonato Argentino y Sudamericano de Super TC2000, el piloto de Mataderos asegura que llega "confiado" y espera poder conseguir un buen resultado en las calles santafesinas.



¿Qué significa el Callejero de Santa Fe?

Es el evento más lindo del año, es muy intenso en general. Esta carrera se vive con mucha adrenalina, es diferente a cualquier competencia de la temporada. Correr dos carreras en un fin de semana te da la posibilidad de tener revancha. El Callejero tiene un montón de condimentos especiales: los frenos a disco en llamas, los flashes del público, el ruido incomparable de los V8 entre paredones.



¿Con qué expectativas llegas?

Nunca me fue bien en resultado final, el año pasado tuvimos un gran funcionamiento y pecamos por un error mío en la clasificación. Igualmente me cae muy bien el circuito, esta temporada me siento confiado y rápido. Me gusta desafiar los límites en Santa Fe, confío en tener un buen fin de semana y subirme al podio.



¿Cuáles son las claves?

Es muy importante traccionar bien y hacer hincapié en la estabilidad del frenaje. El Citroën Total Racing Súper TC2000 Team está muy bien.





