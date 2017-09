El Patagónico | BIZ - 16 septiembre 2017 Guía práctica para el consumidor argentino El 87% de los reclamos en telefonía móvil, el rubro con mayores quejas, se resuelve a favor del usuario. El trámite para denunciar es gratuito en todas sus instancias y no requiere de un patrocinio letrado.

Entre enero y agosto, la Dirección de Defensa del Consumidor recibió 32.310 reclamos de personas que se consideraron perjudicadas por una compra o la contratación de un servicio. Más de la mitad de esa cifra se resuelve a favor del damnificado, mientras que en el caso de las denuncias en el rubro servicios de comunicaciones (27% del total de la torta) el porcentaje de soluciones a favor del usuario trepa al 87%, según datos oficiales.

Sin embargo, y a pesar de esos guarismos por demás alentadores, siempre sobrevuela una pregunta al momento de realizar un reclamo: ¿Vale la pena denunciar o moriré en el intento? Sin dudas realizar el reclamo y su posterior seguimiento es menos complicado de lo que parece.

"Los reclamos se pueden ingresar en la página web www.consumidor.gob.ar desde cualquier parte del país; desde tu casa, computadora o teléfono móvil", explica a Biz Fernando Blanco Muiño, director Nacional de Defensa del Consumidor.



EL A, B, C



Los pasos para iniciar una denuncia son sencillos: existe un sistema a través de la web llamado ventanilla única. El trámite es gratuito para el usuario y puede seguirse por internet hasta prácticamente una última instancia, que es el momento de sentarse a conciliar con la parte denunciada (empresa, proveedor del servicio, etc...). Una vez iniciado, el reclamo llega dentro de las 72 horas a la oficina pertinente. A partir de ahí, la primera audiencia es a los 20 días, aproximadamente.

A la hora de iniciar la gestión es fundamental tener a mano la factura de compra o el ticket. Una vez iniciado el trámite se deriva a las direcciones provinciales o los entes reguladores competentes. Cabe aclarar que no es necesario ser titular de la compra o del servicio adquirido. Una vez en el site, hay que cargar los datos personales (nombre y apellido, documento) y un breve detalle del reclamo. También hay que aclarar que resarcimiento se espera obtener. Por ejemplo la devolución del dinero, la baja de un servicio, el reemplazo de un producto, una bonificación, etc.

En la planilla hay que agregar quien es el proveedor del servicio y también el lugar donde se realizó la compra o contratación. Lo ideal es adjuntar documentación que respalde ese reclamo, como facturas, garantías, incluso los mails enviados entre ambas partes si existieran.

"Hay que tener en cuenta que el reclamo es gratuito en todas sus instancias y no requiere de un patrocinio letrado, es decir de un abogado", aclara Blanco Muiño.

