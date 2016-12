El Patagónico | Regionales | CONFLICTO GUILFORD - 15 diciembre 2016 Guilford: llegaron los primeros telegramas de despido y plantean una indemnización al 50% El envío de telegramas no comprende al universo de los 270 trabajadores de la textil, ya que cerca del 60% del grupo se había dado por despedido en noviembre ante la falta de pago de salarios.

Leonardo Moras, secretario adjunto de la Asociación Obrero Textil (AOT) confirmó ayer que los trabajadores comenzaron a recibir los primeros telegramas de despido. Según indicó, el documento alude al cierre definitivo de la fábrica y en consonancia con el procedimiento preventivo de crisis que tramita, se despide a los trabajadores con el 50% de la indemnización. El telegrama agrega que la empresa no es responsable de la situación económica que atraviesa y de la caída de la producción.

Al respecto, Jorge Echelini, abogado del gremio, indicó que si bien la situación pudo ser sorpresiva para los trabajadores, desde el punto de vista de la estrategia jurídica esperaban que la empresa adopte una posición, dado que no podía seguir devengando salarios sin trabajar. "Si el despido lo iban a operar ellos, era previsible que invocaran circunstancias económicas que nosotros hemos cuestionado en cada una de las instancias que nos hemos presentado", expuso. Agregó que ya tienen preparada la contestación, y la posición a fijar en este caso.

El abogado aclaró además que la situación de los telegramas no abarca al universo de los 270 trabajadores de la textil, ya que cerca del 60% del grupo se había dado por despedido en ante la falta de pago de salarios.

"Esto solo toma a una parte de trabajadores, que conservaban la esperanza de que esto pudiera tener modificación y continuar trabajando, pero creo que esto sepulta esas esperanzas y se da por terminada la relación entre trabajadores y Guilford; y de no haber una propuesta satisfactoria, todo esto derivará en juicio" afirmó en declaraciones a Radio del Mar y en referencia directa al ofrecimiento de un 50% de la indemnización de ley.

Así, expuso que hoy cada trabajador puede iniciar un juicio por el cobro de las indemnizaciones, aparte de las acciones que ya se comenzaron por el cobro de salarios. Recordó que la deuda data de setiembre. "Las indemnizaciones se reclamarán judicialmente: la empresa invoca un despido por indemnizaciones al 50% pero no tienen la plata, y los juicios irán por el 100%, y es algo que demandará su tiempo porque son 270 trabajadores", indicó Echelini.

Explicó que si bien el pago de salarios adeudados no se extendería más allá de los seis meses, en función de que ya hay sentencias favorables; en el caso de las indemnizaciones se trata de plazos normales de un juicio y que pueden llegar a demandar tres o cuatro años para tramitar.

En cuanto a algunos paliativos que se habían acordado para el sector, el panorama no es el mejor. El abogado admitió que a la fecha, solo Provincia cumplió con el aporte propuesto, mientras Nación no desembolsó el compromiso asumido.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), en tanto no produjo ningún avance con las jubilaciones anticipadas que se habían anunciado para el grupo; y nunca hubo nada concreto respecto de la versión que circuló en algún momento sobre posibles inversores que adquieran los activos de Guilford y retome la producción local.

