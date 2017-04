Guillermina Valdes negó estar embarazada

Guillermina Valdes tuvo que salir a aclarar en las redes sociales que no está embarazada tras los rumores por unas fotos en la que se la ve con kilitos de más.

Guillermina Valdes generó intriga en las redes sociales tras la publicación de una foto suya en un revista que fue compartida por Analía Franchín, quien lanzó la posibilidad que la empresaria esté embarazada.

Rápidamente, la mujer de Marcelo Tinelli salió a aclarar que no está en la dulce espera y sólo se trata de kilitos de más.

"¿Yo te veo la delantera cada vez más prominente. ¿Estás embarazada?", escribió Franchín arrobando a Valdes.

"¡Nooo, Ana! Sólo sacando pecho. Y no es habitual verme así y con unos kilitos más, que no me vienen mal", explicó la empresaria despejando las dudas.

Más detalles en RatingCero.com