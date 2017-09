Guillermina Valdes vs las "mujeres desubicadas"

La semana pasada, Guillermina Valdes sorprendió al mostrarse enfurecida y publicar un contundente mensaje en su cuenta de Twitter que generó mucho revuelo.

"Hay mujeres muy desubicadas que le escriben a hombres que están en pareja. Tanteando la situación, claro" publicó la mujer de Marcelo Tinelli y, aunque no quiso dar nombres, un poco más tranquila explicó a qué se debió su mensaje.

"No puedo creer lo que generé. Es un pensamiento que tuve y lo trasladé a una red social, como quien dice 'me gusta el helado de dulce de leche'", indicó la actriz en "Nosotros a la mañana", aunque su publicación generó conjeturas y sospechas sobre quién podría estar escribiéndole a Marcelo.

Al respecto, reconoció: "no imaginé la magnitud. No hay ningún nombre propio. No le llegó ningún mensaje a Marcelo. Es un pensamiento que tengo. Tengo que cuidar estas cosas por la persona que tengo al lado. Marcelo me preguntó '¿Por qué tuiteaste esto?'".

Finalmente y entre risas, se mostró despreocupada y reflexionó: "la verdad que esto se me fue de las manos. Uno sigue aprendiendo de estas cosas".