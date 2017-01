Gustavo Breitenbucher planifica un año exigente

Luego de tener un magnifico 2016, el cual considera que fue su mejor año, Gustavo Breitenbucher, quien se dedica al ciclismo de montaña y ruta y además es corredor de cerro, ya comenzó esta temporada compitiendo en el Campeonato Provincial de Ciclismo que se realizó en Trelew y Rawson. En esa prueba finalizó en la cuarta posición de la categoría Elite. Sin embargo, el deportista local, que cuenta con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes, continúa con la preparación para afrontar un febrero cargado de carreras y una temporada exigente.

El balance del 2016 para Gustavo Breitenbucher es totalmente positivo “fue mi mejor año deportivo. Adquirí grandes experiencias, sumé más de cuarenta carreras locales, provinciales, nacionales e internacionales, tanto en running como en ciclismo. Tuve la posibilidad de subir a los podios en casi todas las carreras donde participé, eso para mí no es poca cosa, porque es un gran mérito al esfuerzo y al entrenamiento. Pasé de entrenar con lluvia, viento, temperaturas de 15 grados bajo cero, como fue el Ultra Fiord de Puerto Natales en Chile, que fueron 50 kilómetros de Trail Running, a correr en la altura, como fueron los 42 kilómetros en la carrera ‘Sanlo’ de Salta, o la carrera ‘Atacama Épica’, de 500 kilómetros en ciclismo con 45 grados de calor”.

El año deportivo de Gustavo Breitenbucher empezó con el Campeonato Provincial de Ciclismo que tuvo lugar en Trelew y Rawson. “Lo que me dejó esa competencia fue una alegría inmensa. Fueron dos días. El primer día fue una prueba contrarreloj de 21 kilómetros donde no había participado nunca. No sé si lo volvería hacer, hay gente especialista en esta modalidad y a eso hay que sumarle una bicicleta especial, un casco especial y un entrenamiento especial, no podes competir nunca contra ellos. Lo mío es más bien una guapeza, es más o menos ir a correrle a Usain Bolt los 100 metros. El segundo día fueron 90 kilómetros de pelotón (todos juntos). Si bien esa distancia tampoco me estaría beneficiando, pude finalizar entre los siete mejores de la general, cerré la carrera embalando y me quedé con un cuarto puesto en mi categoría”.

Tras el Campeonato Provincial, Breitenbucher se enfoca en el cargado mes de febrero y en lo que le demandará la exigente temporada. “Estoy haciendo una buena pre temporada para comenzar el 2017 con grandes expectativas y objetivos. Soy un convencido que el alto nivel deportivo te lo dan las competencias. Corro y voy a participar todo lo que tenga a mi alcance, siempre y cuando tenga el tiempo y el dinero para hacerlo. Está lleno de carreras y competencias, no alcanza mi calendario para ir a todas, lo único que puedo decir es que febrero se viene cargado”.

Es que Breitenbucher el 4 y 5 del próximo mes estará corriendo una carrera de dos etapas, sumando 140 kilómetros en mountain bike en Coyhaique. Mientras que, el 12 tendrá la carrera de ciclismo de 100 kilómetros en Esquel y Teka, y el 26 participará de la “Vuelta al Paraíso”, que son 115 kilómetros y que también se hará en Esquel.

Por último, Gustavo Breitenbucher agradece a la gente que lo sigue, y acompaña. “Agradezco a la gente que colabora en la compra de una rifa, a mi kinesiólogo, a mi nutricionista, a APA Pilates y a Comodoro Corre mtb. También al Ente Autárquico Comodoro Deportes, que en los últimos cuatro meses del año pasado pudieron brindarme una pequeña beca deportiva y ojalá puedan volver a brindármela, sabemos muy bien que los costos de las inscripciones, viajes, alojamiento, comidas y demás son altísimos. Si alguna empresa entidad o persona quiere ayudarme económicamente sería un sueño. Pueden comunicarse al 154432083 o a través de mi Facebook”.