El Patagónico | Deportes - 17 julio 2017 Gustavo Fernández perdió la final en el tenis adaptado

El número uno del mundo de tenis adaptado, el argentino Gustavo Fernández, quedó ayer a las puertas de su tercer título de Grand Slam, al caer con el sueco Stefan Olsson por 5-7, 6-3 y 5-7 en la final de Wimbledon disputada en el All England Club de Londres.

El "Lobito" Fernández, de 23 años, tuvo una inmejorable ocasión de ganar el torneo cuando sacó para campeonato en el último set (5-3) pero una notable reacción del sueco, idéntica a la que tuvo en la primera manga, sentenció la derrota del argentino al cabo de una hora y 57 minutos de juego.

El cordobés de Río Tercero estrenó su condición de número uno del mundo sobre el césped británico y buscaba su tercer título grande, tras ganar Roland Garros 2016 y el Abierto de Australia en enero pasado.

Olsson, de 30 años, séptimo en el ránking mundial, rompió la tendencia de este año frente al argentino, que lo había vendido en los dos juegos previos, e igualó el historial general con seis triunfos por lado.

Además, consiguió su primer torneo de Grand Slam y lo hizo en base a su mejor saque, combinado con un golpe de slice que fue muy difícil de resolver para su rival.

Fernández falló al momento de cerrar el primer y tercer set, luego de ponerse en ventaja. Estuvo 5-3 a favor en ambas mangas pero las dos veces cedió los últimos cuatro games y así la victoria fue para el sueco, que había resignado el segundo parcial por errores no forzados.

El abanderado argentino en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 llegó a la final en su segunda participación en Wimbledon, donde cayó en cuartos de final el año pasado. En esa edición venció al francés Stephan Houdet y luego al británico Alfie Hewett.

El tenista cordobés es hijo de Gustavo "Lobito" Fernández, quien integró el seleccionado de básquetbol de la Argentina (jugó en la Liga Nacional entre 1990 y 2007), y también es hermano de Juan Manuel Fernández, actual base del equipo nacional y jugador del Club Breogán, de España.

El infarto medular que sufrió cuando tenía 18 meses de vida lo dejó parapléjico pero no le impidió vincularse con el tenis con apenas seis años.

Terminada su participación en el Abierto de Inglaterra, Fernández se tomará vacaciones. Según comentó su entrenador Fernando San Martín, el tenista irá a descansar a Barcelona, España, y también disputará un torneo en Bélgica, por lo que no regresará a Argentina hasta dentro de cuatro semanas





Fuente: