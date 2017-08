El Patagónico | Regionales | ELECCIONES 2017 - 06 agosto 2017 Gustavo Menna encabezó un timbreo en Caleta Córdova El precandidato a diputado nacional por Cambiemos lideró ayer el último timbreo en la provincia antes de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias del domingo que viene. Militantes y dirigentes acercaron la propuesta a los vecinos en distintas localidades.

Por tercer sábado consecutivo, Cambiemos realizó un timbreo a nivel nacional que en Chubut fue liderado por el precandidato a diputado nacional, Gustavo Menna, en la última actividad de este tipo antes de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) del domingo que viene, y como paso previo a los cierres de campaña anunciados en Trelew, Madryn, Rawson y Comodoro Rivadavia, la semana próxima.

Mientras que Menna centró el timbreo en la zona de Caleta Córdova, en Comodoro Rivadavia, militantes y dirigentes replicaron el contacto directo con la gente en otras localidades, como Puerto Madryn, Trevelin, Lago Puelo, El Maitén, Gaiman e incluso puntos del interior provincial, como Telsen y Paso del Sapo.

"Como todos los sábados, estuvimos viendo y dialogando con los vecinos cara a cara, en un contacto que es cada vez más alentador porque vemos que existe un intercambio genuino de opiniones y de alternativas de solución a los problemas", sostuvo Menna, quien en esta ciudad, antes del timbreo de ayer, se reunió con los Bomberos Voluntarios, en el marco de la agenda de actividades proselitistas.

"Como siempre decimos, este intercambio es muy enriquecedor. Nuestra propuesta no está armada desde un escritorio, sino que está basada en amalgamar soluciones para los problemas concretos de nuestros vecinos", añadió Menna.

Como en el resto de los timbreos, los otros integrantes de la lista formaron parte de la actividad. Sonia Cavagnini, precandidata a segunda diputada nacional; Ignacio "Nacho" Torres, precandidato suplente en primer término, y Fernanda Abdala, precandidata suplente en segundo término, también participaron de esta nueva labor de campaña.

"Es muy importante el trabajo que se está haciendo en toda la provincia, con militantes que estuvieron siempre y otros que se fueron sumando a medida que vieron que Cambiemos es una verdadera alternativa en Chubut y que en realidad es la única opción válida de gestión frente a los distintos sectores del peronismo que han gobernado la provincia en la última década", analizó Menna.

Al respecto agregó: "nosotros exponemos respetuosamente nuestra propuesta, pero sí creemos que estamos generando una alternativa, sin generar comentarios negativos".

"Lo que es cierto es que el justicialismo se presenta bajo dos formas, pero en realidad son el mismo partido. Entonces si realmente existe una disconformidad con la gestión provincial o municipal, la alternativa sin duda es Cambiemos. Porque si no, siempre se generan falsas alternativas dentro de un mismo partido político y se trasladan a la sociedad", agregó.

En este contexto valoró: "el acto de votar es el más libre de los actos políticos y la gente se expresa, teniendo la oportunidad de premiar o no a las fuerzas que presentan candidatos".



HOY EN SARMIENTO



Hoy, la actividad de Menna continuará en Sarmiento, donde mantendrá un encuentro con el intendente Ricardo Britapaja, realizará visitas a clubes, se reunirá con asociaciones vecinales y productores, y compartirá un asado con la Sociedad Rural, vecinos de Colhué Huapi, así como con la asociación de jubilados y pensionados.



