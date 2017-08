El Patagónico | Regionales | POLITICA - 21 agosto 2017 Gustavo Menna planea crecer diez puntos más para octubre Consideró ayer que su fuerza política está en condiciones de crecer diez puntos más en las elecciones del domingo 22 de octubre. "Estamos conformes ya que nos mostramos en las PASO como alternativa electoral real, que discrepa con esta forma de gobernar que hay en la provincia", manifestó.

El candidato a la diputación nacional por Cambiemos, Gustavo Menna, se mostró satisfecho por haber alcanzado el objetivo primario en las PASO que fue "el de mostrarnos como una alternativa electoral a 14 años de una misma matriz política", señaló.

En declaraciones a medios periodísticos del valle, el aspirante a la diputación nacional sostuvo que su espacio político “ahora tiene un desafío que es posible, que es el de crecer 10 puntos más en las elecciones de octubre”.

“Partimos de un piso del 26% y creemos que podemos plantearnos un desafío de conseguir diez puntos más como mínimo”, manifestó en alusión a los diferentes análisis que hoy por hoy forman parte de la agenda de los analistas políticos, y que apuntan a saber cuál será la performance de cada fuerza con relación a los resultados obtenidos en las primarias en Chubut.

En respuesta al vicegobernador Mariano Arcioni, quien aseguró que el abogado "no hizo una sola propuesta para buscar solución a los problemas que enfrenta Chubut derivados de medidas nacionales", el referente radical recordó que en sus ideas electorales figuran “propuestas en materia ambiental, tributaria, de coparticipación federal, regímenes de competitividad, acceso a la Justicia en materia de acciones colectivas". "Solo que probablemente no las haya escuchado o prestado atención porque estuvo muy ausente de la campaña y prácticamente la hizo sobre el final”, cuestionó.

Al igual que el candidato del Frente para la Victoria, Ricardo Fueyo, Menna también busca polarizar con su discurso las opciones entre el modelo actual de gobierno y el anterior. El candidato de Cambiemos insistió en ese sentido: “el PJ y Chubut Para todos son lo mismo. Son dos expresiones de una misma matriz que vienen gobernado la provincia hace 14 años”.



"POR LA MISMA SENDA"



Menna también precisó que el mensaje de Cambiemos no se agota en un sector, si no que busca incorporar adhesiones de todos los segmentos. “Vamos a seguir por la misma senda de recorrer toda la provincia, de tomar contacto directo con la gente, de explicar nuestra propuesta. Vamos a reforzar el trabajo en equipo, a explicitar más claramente los proyectos de ley que tenemos en miras. Y vamos hacer tal vez alguna serie de actividades adicionales que giren sobre esa cuestión”, indicó en relación a cómo continuará la campaña.

El candidato, además se mostró confiado en sostener el caudal electoral que lo acompañó el 13 de agosto, y señaló que buscará incrementarlo amparado en una tendencia nacional favorable. “Vamos también a intentar llegar a toda una capa del electorado que, más allá de que pueda tener alguna simpatía partidaria, comprende que hoy es el momento de dejar de lado esas diferencias, de unir a la gente y de trabajar articuladamente con un Gobierno que muestra un compromiso con el conjunto de los argentinos, que no hace diferencias partidarias ni de regiones”, concluyó.

