"Ha sido un año de ensueño", aseguró Cristiano Ronaldo

El portugués Cristiano Ronaldo calificó ayer su 2016 de "año de ensueño", después de que Real Madrid conquistara en Japón su segundo Mundial de Clubes con un triplete suyo, para vencer al Kashima Antlers por 4 a 2 en tiempo suplementario, luego de igualar 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios.

"Es impresionante, ha sido año de ensueño, ganar la final y hacer tres goles; estoy muy contento", afirmó Cristiano Ronaldo en declaraciones realizadas tras la finalización del partido.

El portugués, tras su 'hat-trick' añadió que "siempre se espera más de Cristiano, pero cuando no doy más, es porque no puedo. Ha sido una gran semana, un año perfecto y quiero agradecer a mis compañeros porque, sin ellos, Cristiano no podría ganar trofeos individuales".

El astro del Real Madrid fue premiado además con el Balón de Oro del Mundial de Clubes, segundo galardón para Ronaldo durante esta semana, después que la revista 'France Football' le otorgara el último martes el cuarto Balón de Oro de su prolífica carrera.

El trofeo concedido por la revista gala fue el premio a un año en el que Cristiano Ronaldo se proclamó campeón de Europa con Real Madrid, en la final de Milán, y también con su selección, en la Eurocopa de Francia.

"Sufrimos un poquito, pero las finales son así", completó Cristiano Ronaldo luego de la coronación de los españoles. "Este es un trofeo que queríamos y es la mejor manera de acabar el año", concluyó.

En tanto el 'Balón de Plata' o segundo mejor jugador del torneo fue para el croata Luka Modric, también de Real Madrid, mientras que el podio lo completó el centrocampista del Kashima Antlers Gaku Shibasaki, autor de los dos tantos de los japoneses en la final del Mundial de Clubes.





