Habitaciones de hotel con mini gimnasios

Para quienes no están dispuestos a tomarse ni un minuto de descanso en su rutina de entrenamiento, la cadena hotelera Hilton acaba de presentar un nuevo concepto en habitaciones. Bajo la explícita marca registrada de Five Feet to Fitness (algo así como "a cinco pies del ejercicio") consiste en ofrecer, en la misma habitación, un compacto gimnasio con más de 11 equipos para ejercicios y opciones de accesorios diferentes.

La nueva categoría de habitación fue diseñada pensando en los viajantes frecuentes y deportistas, así como también en aquellos que prefieren hacer sus rutinas en privado, sin cruzarse con otros huéspedes.

El equipamiento incluye una bicicleta fija de la innovadora compañía británica Wattbike; la estación dinámica de entrenamiento funcional Gym Rax, con aparatos y accesorios para entrenamientos de fuerza ilimitada, núcleo, suspensión y entrenamiento de intervalo de alta intensidad; y el Fitness Kiosk, una pantalla táctil en la que los huéspedes reciben los cursos particulares del equipo y rutinas dirigidas, en más de 200 videos a medida en categorías que van desde Cardio, Ciclismo, Resistencia, Fuerza, HIIT, Yoga, Estiramiento y Recuperación.

"Hemos ido mucho más allá de simplemente colocar un equipo en una habitación -explicó Ryan Crabbe, Director Senior de Global Wellness de Hilton-. La variedad de actividades es motivadora. Una mañana un huésped puede decidir saltar de la cama para el estiramiento guiado rápido y posturas de yoga. Más tarde a la noche, pueden regresar de un día estresante y tomar un paseo en bicicleta enérgica, mientras mira su programa de TV favorito".

Five Feet to Fitness también ofrece una silla de meditación, cortinas oscuras para el sueño reparador, Biofreeze para aliviar tensión del músculo, y una selección de opciones de bebidas de la proteína y de la hidratación. Actualmente, el servicio está disponible en el Parc 55 San Francisco y en Hilton McLean Tysons Corner, y pronto llegará a otros hoteles en Atlanta, Austin, Chicago, Las Vegas, Nueva York y San Diego.