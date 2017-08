El Patagónico | Regionales | INSEGURIDAD - 23 agosto 2017 Habitantes de Kilómetro 3 piden mayor patrullaje y cámaras de seguridad Más de 70 vecinos se dieron cita en la reunión por la inseguridad, en la Asociación Vecinal del barrio Mosconi.

Los dirigentes detallaron distintos robos y asaltos que ocurrieron en los últimos meses en Km 3. Exigieron más patrullajes y colocación de domos en puntos estratégicos. También convocarán al ministro Pablo Durán para que brinde respuestas.

La reunión fue convocada por la Vecinal. Participaron unos 70 vecinos para reclamar seguridad en los distintos barrios que conforman Kilómetro 3. La mesa de autoridades estuvo encabezada por el viceintendente Juan Pablo Luque, acompañado de los concejales Maximiliano Sampaoli, Norma Contreras y Pablo Martínez.

Además estuvieron presentes los secretarios de Gobierno, Máximo Naumann; de Seguridad, Héctor Quisle; y el de Cultura, Daniel Vleminchx. También concurrieron el jefe y subjefe de la Unidad Regional, Claudio Crettón y César Brandt; y el jefe accidental de la Comisaría Mosconi, Gustavo Howells.

En el comienzo una integrante de la comisión detalló todos los actos delictivos que se produjeron desde febrero a la fecha, resaltando los asaltos con moradores en los domicilios. Ese tipo de delitos evidencia la preocupación de los vecinos que pidieron “más patrullajes y colocación de domos en puntos estratégicos para lograr identificación y registro de delincuentes”.

La concejal Contreras, habitante del barrio, expuso la situación delictiva que atravesó al ser usurpado un terreno lindante al de su casa en la calle Santa Lucía.

Señaló: “esas personas traían a otros que estuvieron a punto de meterse a mi terreno y tuve que hacer las actuaciones judiciales que corresponden". Le robaron materiales para la construcción como maderas y chapas, graficó.

La edil se dirigió a los presentes e indicó: “no soy ajena a lo que ustedes están viviendo, mi compromiso de estar acá es porque soy parte como ustedes".

Mientras, Crettón reconoció: "tenemos 15 efectivos para toda la jurisdicción y cuatro patrulleros".

En tanto, Luque advirtió: "si bien nuestra Secretaría de Seguridad trabaja muchísimo, la realidad es que la policía y sus recursos son potestad del Gobierno provincial. No podemos hacer nada respecto a la cantidad de efectivos".

Respecto al pedido de cámaras de seguridad las autoridades admitieron que solo funciona una en Kilómetro 3.

Así el viceintendente advirtió: "nosotros tenemos 50 cámaras que pusimos a disposición de la Provincia y que no las podemos instalar porque el Gobierno no paga la deuda con la SCPL que es la que tiene a cargo el mantenimiento de las cámaras".

Asimismo, "le pedimos a Provincia que nos transfiera el Centro de Monitoreo y el presupuesto para que podamos instalar las cámaras”.

Además, adelantó que hoy viajará a Rawson. "Le vamos a pedir al ministro (de Gobierno) Pablo Durán que esté presente en la próxima reunión en el barrio dando respuestas”, se comprometió.

