Verónica es la madre de la exnovia embarazada de Genaro Fortunato, el joven que fue atropellado por su actual pareja luego de una discusión en un bar. "Mi hija está muy triste, su bebe no va a tener papá", se lamentó la mujer.

Habló la exsuegra del rugbier asesinado: "no hubo infidelidad"

Las habitantes de San Rafael siguen conmocionado por la muerte de Genaro Fortunato, el rugbier de 25 años que fue atropellado dos veces por su novia en la puerta de un boliche. Ahora, se conocieron más detalles de la relación de la pareja y el motivo que llevó a esa discusión con final trágico.

Según testigos, el joven le habría revelado a su novia –quien permanece detenida por el homicidio- que iba a ser padre de una anterior pareja llamada Agostina.

"Mi hija está muy triste, su bebé no va tener papá", se lamentó Verónica, la exsuegra de Fortunato. Además, aclaró que "no hubo infidelidad" porque su hija "hace mucho tiempo no tenía relación" con Genaro.

En medio de la tristeza por la muerte del joven, la mujer aseguró que su hija "no tiene nada que ver" con la drástica decisión que tomó la detenida. "Lo que hizo es una locura. Según las pericias, la maniobra que hizo fue para atropellarlo", agregó.

"Mi hija nunca tuvo contacto con la detenida. Además, nada justifica el asesinato. Genaro fue y va ser el amor de su vida", recalcó Verónica.

Por el crimen, Julieta Silva, de 29 años, permanece detenida acusada del delito de "doble homicidio agravado por el vínculo de pareja y la comisión con alevosía en concurso ideal".