Habló la madre tras insultar y golpear a la maestra: "se me reía"

Las imágenes de la madre de un nene agrediendo con insultos y golpes a una maestra de la escuela N° 46 de Tigre se viralizaron este fin de semana y generaron un fuerte repudio. Los funcionarios bonaerenses, incluso, salieron a asegurar que la mujer podría ser penada a través de la ley que prohíbe agresiones a docentes en ese territorio.

En las últimas horas, Eliana Romero contó su versión de los hechos y, si bien se mostró arrepentida del ataque que le propinó a la maestra, reveló cómo se desencadenó el hecho.

Según manifestó la madre embarazada, el viernes pasado tuvo una pérdida, por lo que decidió enviar a su sobrino a la escuela en búsqueda de su hijo.

"No se lo quisieron dar. Mandé a otro sobrino y tampoco. Tenía que ir yo. Imaginate cómo me levanté de la cama. Fui, y cuando llego la maestra se me reía y me dice '¿me estás tomando el pelo vos?'", dijo.

Y amplió: "entonces le expliqué que no me podía levantar porque andaba enferma, y me dice: 'Ay, para tomar mate tenés tiempo', y ahí fue", contó Romero.

"Reconozco que hice mal", añadió la mujer que, además, se mostró disconforme con la investigación policial sobre sus antecedentes (estuvo presa 4 años por secuestro extorsivo).

Y finalizó: "están metiendo mi vida pasada. Yo iba a ir en su momento a pedir disculpas a la maestra porque yo reconocí que hice mal. Reconocí que eso no se hace y podría ir a hablar de otra manera. Estoy arrepentida", resumió MinutoUno.com.