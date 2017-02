Habrá cambios en todas las Unidades Regionales

El flamante jefe de la Policía del Chubut, Luis Avilés, anunció tras el acto asunción este mediodía, que el subjefe, Nery Pérez, quedará a cargo de la Plana Mayor que estará compuesta por cuatro directores.

Entre ellos, confirmó a Humberto Lienan - quien se venía desempeñando como jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia – a cargo de la Dirección de Policía Judicial, al comisario Claudio Torron en la Dirección de Seguridad, en Recursos Humanos a Daniel Carrasco y en Recursos Materiales a la comisario Sandra Basán.

En rueda de prensa, se le consultó si se realizarán cambios en las jefaturas de policía. Avilés aclaró que se analizará caso por caso, sin embargo, afirmó que los cambios recientemente realizados por el comisario saliente "se van a respetar porque tampoco es bueno mover la gente a tan poco tiempo de haber iniciado la gestión".

El comisario se manifestó a favor de avanzar en modificaciones en el área de asuntos internos. "Se está analizando con el ministro de gobierno. Hay un proyecto en marcha", confirmó tras indicar que para que haya una mayor "transparencia" en la fuerza, tiene que estar la posibilidad de que tanto el jefe de policía como el sub jefe puedan ser "investigados".

"VAMOS A DAR TODO"

Por su parte, el comisario mayor Nery Pérez aseguró "vamos a dar todo lo que podamos dar por la fuerza", mientras aclaró que habrá una reorganización que se darán a conocer a conocer en los próximos días en todas las Unidades Regionales de la provincia.

"Vamos a darle mucha dinámica y que los directores tengan mucha movilidad en toda la provincial y no solo en la jefatura", dijo y afirmó que por el momento no habrá cambios en las jefaturas de Unidades Regionales.

Asimismo, Pérez manifestó que se trabajará con tareas preventivas y refuerzos tanto en Comodoro y Trelew, teniendo en cuento los numerosos hechos delictivos que se han registrado en el último tiempo.

LA RELACION CON JUAN ALE

Avilés fue consultado sobre su relación con José Luis Ale, luego de que este lo calificará de "traidor", tras conocerse que iba ser su reemplazante. El ahora jefe de la policía afirmó tener un gran respeto por Ale y entender la situación en que emitió estos dichos.

"No me voy a enojar con Juan. Es más, estamos esperando que se tranquilice porque corresponde que se retire con todos los honores", aseveró tras no descartar que seguramente "tarde o temprano" se sentarán a hablar.