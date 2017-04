Hace 12 días buscan a una nena de 13 años en Rawson

Verónica Marino vive con su familia en Trelew, pero después de un viaje a Rawson no volvió. Su familia perdió todo contacto con ella dado que ya no atiende su celular y desde la Policía no le brindaron novedades sobre el camino que la menor pudo haber recorrido.

El pasado sábado 15 de abril Marta Marino salió de su casa en barrio Inta alrededor de las 14 horas para acompañar a si hija Verónica a catecismo, la jovencita de 14 años había programado por la tarde viajar a Rawson y retornar antes de que anochezca, sin embargo nunca volvió.

Verónica, fue a catecismo y luego "fueron a la Laguna Chiquichano y de ahí a Rawson a las 16:30 dijo que se iba a encontrar conmigo en Ameghino, pero eso no era verdad y unas cuadras antes de llegar a la terminal esta amiga la despidió", explicó Marta El Patagónico. Desde entonces nadie supo más de ella.

"Ese día cuando se hicieron las 19 me preocupé porque no llegaba y llamé a esta gente de Rawson y me dijeron que a la tarde ella les dijo que volvía para encontrarse conmigo pero no fue así".

Verónica, según cuenta su madre es una chica responsable, "no es de hacer problemas, nunca antes se había ido".

La jovencita es de tez morena, mide alrededor de 1.60, tiene el cabello largo y el último día que la vieron, vestía una camisa de cuadrille, campera, remera negra y un pantalón de jogging gris claro.

Aunque, en redes sociales se advirtió que en la semana, la menor fue vista en área 14, personal policial no pudo corroborar esa novedad y aún se esperan datos acerca de su paradero, para colaborar con información comunicarse al (0280) 154669938 O (0280) 154416580 o con personal de Búsqueda de Personal al (0280)154688390.