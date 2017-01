Hace más de 3 meses que no se tiran residuos en el basural

El gerente de Urbana, Levan Macharashvili, confirmó este mediodía que el basural a cielo abierto finalmente quedó cerrado: "Hace tres meses y medio que no estamos tirando más basura ahí. Todo lo que es el servicio de recolección de urbana va directamente a la planta", explicó.

Además, reiteró que en el lugar donde funcionó por años el basural a cielo abierto, se realizará una remediación de las tierras afectadas para que puedan ser utilizadas con otros fines.

basura.jpg La planta de tratamiento de Comodoro fue considerada la más grande de Argentina.





NUEVAS MEDIDAS EN LA ESCOMBRERA

Macharashvili, también informó que próximamente quedará habilitada la nueva escombrera, la cual se encuentra en el mismo predio de la planta de residuos urbanos. Si bien está finalizada la cava, desde la Municipalidad se solicitó que el lugar sea cercado por una cuestión de seguridad.

Al respecto, adelantó habrá una modalidad para que la gente deposite allí sus residuos, entre ellos, se contempla ciertos horarios, una barrera y control las 24 horas. Es que el objetivo - según explicó a Radio Del Mar - es verificar que todo lo que allí se deposite sea escombro, que no ingresen animales y que tampoco ingresen trabajadores informales que puedan prender fuego en el lugar, en busca de elementos de valor. "No más humo, no más fuego", señaló.

Finalmente, también informó que ya se comenzó una prueba piloto con los grandes generadores de residuos, es decir, supermercados y distribuidoras, entre otros, para lo que será la modalidad de recolección diferenciada.