Hace tres meses que no se arrojan residuos en el basural a cielo abierto

La comunidad comienza a tomar conciencia de la importancia que tiene separación de residuos sólidos y del trabajo que se viene desarrollando en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. Desde la empresa Urbana indicaron que hace más de tres meses que no se arrojan residuos domiciliarios en el basural del barrio industrial.Levan Macharashvili, gerente de la empresa, confirmó que en este momento "todo lo que es el servicio de recolección va directamente a la planta de tratamiento". Asimismo, informó que próximamente se habilitará la escombrera y que contará con una nueva modalidad para el depósito.De este modo, el representante de Urbana dejó en claro que finalmente se podrá avanzar con el saneamiento del basural a cielo abierto del industrial porque finalmente quedó cerrado. "Hace tres meses y medio que no estamos tirando más basura ahí. Todo lo que es el servicio de recolección de urbana va directamente a la planta", explicó.Además, reiteró que en el lugar donde funcionó por años el basural a cielo abierto, se realizará una remediación de las tierras afectadas para que puedan ser utilizadas con otros fines.HABILITAN UNA NUEVA ESCOMBRERAEl gerente de Urbana también informó que próximamente quedará habilitada la nueva escombrera, la cual se encuentra en el mismo predio de la planta de residuos urbanos. Si bien está finalizada la cava, desde la Municipalidad se solicitó que el lugar sea cercado por una cuestión de seguridad.En cuanto al trabajo en ese lugar, explicó que habrá una modalidad para que la gente deposite allí sus residuos. Entre ellos, se contemplará ciertos horarios, una barrera y control las 24 horas.Macharasvilli aseguró que el objetivo es verificar que "todo lo que allí se deposite sea escombro, que no ingresen animales y que tampoco ingresen trabajadores informales que puedan prender fuego en el lugar, en busca de elementos de valor".En este sentido un hecho a resaltar es que al no depositar más residuos en el basural, ya no habrá más humo ni fuego en ese extenso predio que es atravesado por el camino Juan Perón y que a causa de las quemas se generaban múltiples quejas de los habitantes de Rada Tilly y el sector sur de Comodoro Rivadavia.También informó que ya se comenzó una prueba piloto con los grandes generadores de residuos, es decir, supermercados y distribuidoras, entre otros, para avanzar en los próximos meses con lo que será la modalidad de "recolección diferenciada".