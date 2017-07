El Patagónico | Deportes | AUTOMOVILISMO - 17 julio 2017 Hamilton tuvo un día perfecto en el circuito de Silverstone El inglés quedó a un punto del líder Sebastian Vettel, que ayer fue séptimo. El podio lo completaron los finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) y Kimi Raikkonen (Ferrari).

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) se impuso ayer con autoridad en el Gran Premio británico disputado en el circuito de Silverstone, escoltado por los finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) y Kimi Kaikkonen (Ferrari), lo que le permitió recortar a sólo un punto su distancia respecto del líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1, el alemán Sebastian Vettel, que terminó séptimo.

El tricampeón mundial (2008, 2014 y 2015) se llevó la victoria por cuarto año consecutivo y sumó el quinto éxito en el trazado inglés, un récord que ahora comparte con el francés Alain Prost y el británico Jim Clark.

Hamilton partió de la "pole position" y no dio ventaja para ganar la prueba con un tiempo de 1:21:27.430 para cubrir los 306, 198 kilómetros (51 vueltas). Sus dos escoltas llegaron con una diferencia apreciable: Bottas lo hizo a 14.063s. y Raikkone, a 36.570s.

"Espero que esta victoria signifique un punto de inflexión. Aunque queda aún mucho por delante, hoy hemos demostrado cuál es nuestro potencial. Si soy optimista es porque llegarán algunas mejoras. El plan ahora es ganar el título", comentó Hamilton en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

"Me siento muy orgulloso de haber ganado, este fin de semana era muy importante para mí por la presión que tenía aquí", añadió.

Vettel quedó relegado por una pinchadura en la última vuelta y sólo pudo sumar seis puntos para el acumulado de la temporada, lo que puso seriamente en riesgo su liderazgo. El alemán sigue primero con 177 puntos pero Hamilton redujo la distancia al mínimo y apuntará a robarle la cima el domingo 30 cuando se dispute el Gran Premio de Hungría.

Fuera del podio y dentro de la zona de puntuación también se ubicaron el holandés Max Verstappen (Red Bull), cuarto; el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), quinto; el alemán Nico Hulkenberg (Renault), sexto; el francés Esteban Ocon (Force India), octavo; el mexicano Sergio Pérez (Force India), noveno y el brasileño Felipe Massa (Williams), décimo.

Más atrás llegaron el belga Stoffel Vandoorne (McLaren), el danés Kevin Magnussen (Haas), el francés Romain Grosjean (Haas), el sueco Marcus Ericsson (Sauber), el ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso), el canadiense Lance Stroll (Williams) y el alemán Pascal Wehrlein (Sauber).

No se clasificaron los españoles Fernando Alonso (McLaren) y Carlos Sainz (Toro Rosso) ni el británico Joylon Palmer (Renault).



