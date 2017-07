El Patagónico | Regionales - 23 julio 2017 Hay 80 mil empleadas regularizadas en los últimos dos años en el país

En 2016 el Ministerio de Trabajo de la Nación lanzó una campaña para promover un registro de quienes se desempeñan como trabajadoras de casas particulares, y según datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya se registraron más de 80 mil empleadas domésticas.

Un integrante del Ministerio de Trabajo, que pidió reservar su identidad, explicó a El Patagónico: "las empleadas domésticas siempre deben ser registradas. No importa la cantidad de horas que trabajen por semana ya que por ley no pueden exceder a las ocho horas diarias o 48 semanales. Así accederán a su obra social".

"Con el registro, el personal doméstico no pierde el derecho a la Asignación Universal por Hijo y también puede acceder a la Asignación Familiar por Maternidad y la Asignación por Embarazo para Protección Social", agregó.

Asimismo, detalló que el transporte urbano de pasajeros es subsidiado en un 55% con el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Pero para obtener esa tarifa es necesario que la tarjeta esté registrada y verificar si corresponde el beneficio. De ser así, el descuento se aplicará en cada viaje.

"Es importante que se blanquee a las trabajadoras de casas particulares no solo porque le sirve al Estado sino porque de esta manera las personas no ven vulnerados sus derechos. Hay muchas empleadas domésticas que tienen miedo de ser regularizadas porque pueden perder su trabajo, pero si un día su empleador se va de la ciudad, pueden perder mucho más", consideró.

Desde el Ministerio de Trabajo de la Nación también sostuvieron que los casos de abuso en trabajadoras de casas particulares se han multiplicado en el último tiempo. "La falta de trabajo hace que muchas veces las personas tengan que agachar la cabeza para conseguir una fuente laboral. Esto no debería ser así y lo sabemos, pero es algo que está ocurriendo y tenemos que trabajar sobre el sector más irregular del país", aseguró.

Además, detallaron que el trámite para regularizar a una trabajadora se puede hacer mediante internet. "Es un trámite rápido y sencillo, que se realiza mediante un formulario que se baja de internet, se imprime y completa. Luego se paga mensualmente en un banco o pago rápido, al igual que la luz, el teléfono, la tarjeta de crédito o el cable".

"Tenemos que pelear contra el miedo de muchas personas, necesitamos seguir informando a la gente que siempre es mejor estar en blanco que en negro, porque siempre se está más resguardado", agregó.



