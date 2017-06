Un escándalo se armó a partir de la filtración de audios hot de Diego Maradona a su amante Gisela Ramírez Méndez: "Me encanta, mi amor, que me muestres todo. Me pongo loco. Me pongo hecho un fuego. Me dicen antorcha en vez de Diego. ¡Sí, mostrame mamá!"

Seguí leyendo en ratingcero.com.ar