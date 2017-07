El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 18 julio 2017 "Hay materia prima como para hacer algo", sostuvo Luis Scola "Creo que si nosotros tenemos la cabeza lo suficientemente fría como para entender la situación y para trabajar de la forma correcta, tenemos un futuro en el cual todos deberíamos estar esperanzados. Creo que nos va a ir muy bien", pronosticó el ex ala pivote de Houston Rockets.

El capitán del seleccionado argentino de básquetbol, Luis Scola, se mostró ayer "honrado" por el título de embajador de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, que se realizarán en Buenos Aires, su ciudad natal.

"Luifa", elegido por el Comité Olímpico Internacional (COI), fue presentado en el club Gimnasia y Esgrima de Villa Del Parque, donde ofreció una clínica de 3x3. "Estar aquí y ver la emoción de tantos chicos es sólo un sabor de lo que está por venir", dijo el ex NBA.

Scola, campeón olímpico en los Juegos de Atenas 2004, estuvo acompañado por unos 300 chicos en el club porteño.

Consultado por el futuro del seleccionado argentino, que afronta una renovación tras el exitoso paso de la Generación Dorada, Scola fue optimista al considerar que "hay materia prima como para hacer algo, después hay que hacerlo, que es la parte difícil, pero sin la materia prima es imposible".

"Veo bien a la selección. Estuvimos durante 10 años compitiendo al primer nivel internacional, dentro del Top 3, eso es algo que no es normal y es muy difícil volver a eso. Nosotros podemos tener un buen plan, un bueno proyecto, un buen trabajo y tener cierto éxito, que no necesariamente tienen que ser medallas olímpicas", dijo.

"Pero creo que si nosotros tenemos la cabeza lo suficientemente fría como para entender la situación y para trabajar de la forma correcta, tenemos un futuro en el cual todos deberíamos estar esperanzados. Creo que nos va a ir muy bien", pronosticó.

Finalmente, se refirió al nuevo paso en su carrera, el Shanxi Brave Dragons de China, tras militar una década en la NBA. "Hoy en día tengo la oportunidad de ir a un lugar totalmente diferente, que me intriga muchísimo y creo que me va a dar mucho a nivel cultural y social, así como también la posibilidad de seguir jugando al básquet, que todavía tengo ganas de hacerlo", sentenció.



