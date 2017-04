El Patagónico | Regionales | INFORME ESPECIAL - 23 abril 2017 Hay personas que luego del temporal aún buscan dónde quedó su vehículo para poder notificar a su aseguradora Representantes de compañías de seguros como La Caja y Sancor coincidieron en que han atendido a más de un centenar de clientes por la destrucción o daños sufridos en sus vehículos durante el temporal. Proyectan que el número de denuncias se incrementará en los próximos días porque hay damnificados que antes de concurrir a la aseguradora debieron atender otras urgencias personales. Incluso hay algunos que siguen buscando dónde quedó su vehículo luego de ser arrastrado por correntadas o quedar bajo el lodo. Considerando el estado de catástrofe, la mayoría de las firmas extendió los plazos para los trámites. Recomiendan no lavar los automotores antes de efectuar los reclamos correspondientes ya que puede dificultar la tarea de los peritos y correr el riesgo de que no se le acepte la denuncia.

Marcos vive en el barrio San Martín y el viernes 31 de marzo, en pleno temporal, se dirigió al Juan XXIII, a la casa de unos amigos. Sin embargo, a raíz de la intensa lluvia y del lodo acumulado en las calles, no logró avanzar más allá de Lisandro de la Torre y Roca. "Era mucha el agua que había, así que trate de dar media vuelta y volverme, pero vi que venía como una ola y pasé de tener el agua en la rueda hasta la altura del volante", describió el joven de 24 años, quien trabaja en una empresa de camiones en el barrio Industrial.

"Cuando me llegó el agua hasta arriba, se me apagó el motor y me quedé esperando que parara de llover pero no paraba más. Encima la señal (de su teléfono celular) andaba para atrás. Así que decidí salir y que entrara toda el agua al auto porque si me quedaba ahí adentro corría el riesgo de volcar y morir volcado o asfixiado. Abrí la puerta y el agua entró con todo. Fue una piña al auto. Yo alcancé a agarrarme de un cerco y como pude logre salir de ese 'mar'. Cuando ya estaba fuera del agua, buscaba mi auto para ver por dónde estaba y, nadie me cree lo que digo, pero no estaba. Se había ido", relató el damnificado todavía sin poder creerlo.

El caso de Marcos es un reflejo de lo que le pasó a numerosos comodorenses que perdieron su vehículo a causa del temporal, ya sea arrastrado por correntadas o por quedar bajo el agua o barro. Según un relevamiento que realizó el personal de La Caja de Ahorros y Seguros, se estima que unos 400 vehículos sufrieron pérdidas totales en Comodoro Rivadavia.

Sin embargo, las compañías de seguros proyectan que las denuncias a las aseguradoras –en el caso de aquellos vehículos que cuenten con una cobertura por daños- se irán incrementando con el correr de los días, ya que hay barrios como el Juan XXIII o Pueyrredón donde los peritos de las aseguradoras todavía no pueden acceder a observar los vehículos porque están tapados por el barro seco o porque las condiciones de calles todavía anegadas impiden transitar con seguridad.



COBERTURA



La Caja y Sancor Seguros son dos de las dos compañías que más denuncias han recibido en los últimos días. Han atendido más de 100 casos cada una, dimensionaron a El Patagónico.

En La Caja hasta la última semana se atendieron 110 denuncias. El 90% de los casos son de destrucción total, por lo que se devolverá el valor del vehículo asegurado. "Hasta la actualidad nosotros hemos atendido en nuestra oficina cuando la tormenta lo permitió y también recibimos las denuncias a través del 0800. Todos los días siguen llegando nuevas denuncias y ahí hay que evaluar si corresponde a destrucción total o qué tipo de cobertura tiene", explicó el gerente de la sucursal Comodoro Rivadavia, Pablo Machuca.

"La compañía tiene experiencia con otras inundaciones como la que pasó en La Plata. Por eso ya sabemos cómo debemos actuar. Estamos a la disposición de la gente. Por eso cuando hacen la denuncias tratamos de ir lo más rápido posible al lugar", sostuvo

Mientras tanto, el jefe de siniestros de Sancor Seguros, Raúl Vanacloy, detalló: "un 70% de los reclamos que están hechos hasta el momento son destrucción total y son más de 100 casos".

Sobre los alcances de distintas coberturas, Vanacloy explicó: "Sancor tiene una cartera con una cobertura importante. No es necesario un seguro todo riesgo; con una cobertura menor también estás cubierto. Nosotros no vendemos coberturas básicas (seguro simple contra terceros) como otras compañías. Por eso cuando va a comprar un seguro, la gente se termina llevando un tercero completo para arriba", argumentó.

Mientras, en Chubut Seguros representantes de Allianz contaron que han recibido hasta ahora sólo dos casos por destrucción total, mientras que en Reynaldo Marcos e Hijos detallaron que atendieron cuatros casos por vehículos siniestrados durante el temporal y en QBE Seguros son un total de diez los casos de damnificados, como para cuantificar el panorama en diferentes compañías.



PERITAJES



En distintas compañías consultadas coincidieron que los casos se incrementarán cuando empiecen a recobrar su cotidianeidad los lugares más afectados ya que hay sectores que por ahora son inaccesibles para los inspectores encargados de los peritajes. "Hay lugares donde no se puede llegar en vehículo. Hoy estuvimos hablando con el inspector porque mañana (por ayer) tiene que calzarse las botas e ir al Juan XXIII y observar los autos que están enterrados", manifestó Vanacloy.

"Así como la gente no podía salir de sus casas, nosotros no podíamos ir a hacer la inspección. En realidad solamente tenemos que ir a sacar una foto, pero el barro no nos deja entrar a realizar los trámites correspondientes o ir a ver al cliente que nos llama por teléfono porque encontró su auto", sostuvo Machuca.

En consecuencia, diversas aseguradoras decidieron extender los plazos legales para realizar las denuncias para que los damnificados puedan tener la libertad de preocuparse por temas más complejos en estos momentos, como la salud o la vivienda.

"Si el damnificado nos puede mandar la foto por mail, tratamos de acelerar trámites para sacarle un peso de encima. Si llaman al 0800, nosotros tratamos de llegar al lugar a las 48 horas para que después se olvide. Uno entiende la necesidad de la gente; por eso hemos liberado los plazos para realizar la denuncia. Si vos venís a los dos meses y decís que se te inundó, te vamos a tomar la denuncia", explicó el gerente de La Caja.

Mientras, el jefe de siniestros de Sancor Seguros detalló: "excepcionalmente vamos a darle un plazo a la gente de 30 días para que pueda hacer la denuncia del siniestro porque es un caso extraordinario y porque debemos ser solidarios aportando nuestra ayuda desde donde se pueda".

"También tenemos el 0800 para que pueden hacer la denuncia cuando puedan y los tramites se puedan hacer más rápidos", agregó.



SITUACIONES POCO COMUNES



Desde Chubut Seguros explicaron: "hay mucha gente que se le ofrece el plan de terceros completo como un adicional pero muchos no lo quieren. Optan por un seguro básico. En cambio, otros lo solicitaron porque viajan mucho al norte donde son muy comunes este tipo de casos, pero acá nos agarró totalmente desprevenidos".

"En realidad este tipo de cobertura no se vende acá porque no es necesario. Hay gente que lo tiene y que ha venido y está cubierto. Esa gente fue visionaria o muy precavida, pero la verdad es que por lo general el automovilista común en Comodoro Rivadavia sólo elige el plan contra terceros", que es el seguro básico obligatorio que la Ley Nacional de Tránsito exige para circular.

Vanacloy, en tanto, analizó: "en Comodoro no es común que se produzca una inundación o que caiga granizo. Por eso la gente se vuelca más a planes más básicos, pero creemos que a partir de ahora la gente va a empezar a preguntar cómo son las distintas coberturas".





