Hay un detenido por los robos a tarjeteros del SEM

Un becario del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) fue abordado ayer en la tarde por dos individuos sobre las calles Sarmiento y Pellegrini. Tras ser intimidado con un arma blanca lo despojaron de la recaudación que alcanzaría los $1.700.

Hoy el encargado del área confirmó a este medio que fue radicada la denuncia por este hecho y que además se investiga un nuevo episodio ocurrido esta mañana alrededor de las 10 de la mañana. Aunque, no aportó detalles respecto a la cantidad de dinero y tarjetas sustraídas, admitió que la modalidad de robo fue similar y también en el centro de la ciudad.

Por estas horas se revisa el registro de cámaras de seguridad de locales comerciales para determinar si el ladrón de tarjetas es el mismo que actuó ayer.

UN DETENIDO

Esta tarde, el subsecretario de Control Operativo, Mariano Lamberti confirmó en diálogo con Radio Del Mar que en el robo que se produjo esta mañana por el rápido accionar del personal de la Seccional Primera se pudo detener a una persona. Además, al tratarse del segundo robo en un lapso corto de horas tomó intervención el Ministerio Público Fiscal.

En las próximas horas, indicó Lamberti que se podrá conocer si el detenido fue el responsable de los dos robos.

Por otro lado, el funcionario volvió a poner en duda la posibilidad de que se avance en un cambio de horarios para los becarios o que se modifique el sistema en cuanto a la recaudación. "La verdad es que apuntarle a paliativos para un tema tan importante como es la inseguridad es subestimar el tema, los chicos del grupo sabemos que son un grupo de riesgo porque tienen tarjetas y dinero, por el momento vamos proponer que no estén tan quietos en lugares oscuros, pedimos para esto también la colaboración de los vecinos", dijo.

PARA LOS CHICOS UN DETENIDO "NO ALCANZA"

El esclarecimiento del caso no es suficiente para los tarjeteros, hoy en la calle Sarmiento donde ayer se produjo el robo tuvieron que volver a trabajar y entre ellos compartieron medidas de seguridad improvisadas después de que nadie oficialmente se expresará al respecto de ambos robos.

"Nos quedamos en los lugares donde hay vidrieras y gente que entra y sale como para no encontrarnos solos, pero lo que pasó ayer pasó en un lugar con muchísima gente y tampoco nadie hizo nada", lamentó una de las jovencitas del SEM.

"Nos encontramos sin salidas, porque si andamos sin plata la gente se nos enoja porque no tenemos cambio y si andamos con plata es un peligro para nosotros y todavía nadie nos dice si en caso que nos roben vamos a tener que poner encima la plata de las tarjetas que se llevaron", indicó otro joven.

Sobre el sistema, aseguran que hay cuestiones a revisar como el horario de permanencia en la calle más en invierno y las zonas en donde se ubican, no obstante los chicos no se encuentran organizados por lo cual no reciben aún una respuesta.