Seguir en Twitter: @ Por Angel Romero El Patagónico | Deportes | ATLETISMO - 16 diciembre 2016 Héctor Bilbao, compromiso y entrega por el atletismo Fue futbolista en el Club Estrella en La Liga de los Barrios, donde jugaba de punta. Aunque su hijo Juan Carlos lo superó en la actualidad con la camiseta de Huracán. Decidido en lo que se propone, logro el campeonato argentino en los 42K en San Cayetano, donde volvió el 4 de diciembre para ser subcampeón en los 15K Aventura. El estadio "Mario Kempes" también fue escenario donde salió 1° en milla (1.600 metros) y 4° en los 5K.

Una apuesta por un asado en 2003, fue la excusa por la cual Héctor Bilbao (48 años) se relacionó con el atletismo para colgar los botines y dejar el Club Estrella, donde se desempeñaba como media punta en la Liga de los Barrios. Deporte donde su hijo Juan Carlos lo superó con creces, vistiendo los colores de Huracán.

"En la gomería donde trabajaba varios iban a correr la Carrera de Crónica, y el dueño me dijo que si cruzaba la meta me ganaba un asado. Así empecé", relata Héctor a El Patagónico.

De 2003 a la actualidad, Bilbao perfeccionó su técnica. Primero con Manuel Huechillán de Ma- Hue y luego con Miguel Llanquín, agrupación en la cual se mantiene entrenando tres veces por semana a partir de las 20 alrededor de la Iglesia San José Obrero de barrio Juan XXIII.

"Con los profesores cambio mi ritmo de carrera y me fui poniendo objetivos a cumplir. Y si bien empecé de grande, creo que nunca es tarde. Por eso este año me propuse hacer podio en tres instancias nacionales y lo conseguí. No tanto por mí mismo, sino que para que chicos como yo que veo a diario por mi laburo –es barrendero- sepan que pueden hacer algo distinto. Yo lo hice, y cambie para bien", sostuvo.

En abril fue el primer desafío en la localidad bonaerense de San Cayetano, donde Bilbao se destacó como campeón argentino de los 42K de esa ciudad. Y que fue organizado por la Dirección de Deportes, Turismo y Recreación de ese municipio. Y fiscalizado por CAVRA (Confederación de Atletas Veteranos de la República Argentina)

Sobre fines de noviembre, Bilbao fue al estadio "Mario Kempes" de Córdoba para tener presencia en el 1° Campeonato Nacional de Máster donde cerró como campeón de milla callejera y cuarto puesto en 5K.

El 4 de diciembre fue la última presentación de Bilbao en el escenario nacional, donde gracias al aporte del Intendente Carlos Linares, el atleta pudo volver a viajar al balneario de San Cayetano a último momento, donde llegó horas antes de que se iniciara los 15K Aventura, donde el vecino de barrio Pietrobelli obtuvo el segundo puesto.

"Yo más que agradecer por correr, agradezco porque tengo trabajo. Y porque me alientan a seguir corriendo. Porque en definitiva el principal obstáculo es uno mismo. El resto son detalles secundarios", concluyó Héctor, quien espera volver a abrir 2017 en el mismo escenario donde la apuesta por un asado lo hizo relacionarse con el atletismo.

Fuente: