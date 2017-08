Héctor Bilbao volvió a ratificar su vigencia con un tercer puesto en el Nacional Master

Hay personas que con poco hacen mucho. Héctor Bilbao es uno de esos exponentes, porque ni siquiera una gastroenteritis lo privó de volver a tener presencia en la 4ª edición del Campeonato Nacional de Atletismo Master, donde en su categoría de 45/49 años conquistó el tercer puesto.

En principio, el integrante de la Agrupación de Miguel Llanquín, tenía planificado volver a competir en los 42k de San Cayetano (Necochea), pero ese contratiempo a un mes de la competencia –que se desarrolló este último domingo con la presencia de un centenar de atletas– lo obligó a replantear estrategias y decidirse por los 5k de Ruta.

Héctor Bilbao pretendía cerrar un tiempo cercano a los 18'40'', pero a la hora de la verdad pudo superar lo predeterminado con una marca de 17'45''.

"Es un clásico las carrera de San Cayetano, pero este año hubo menos participación de atletas. De hecho en los 42K solo corrieron ocho personas. Mientras que en la distancia de 20K de Marcha hubo mayor adhesión", expresó Héctor.

De Chubut participaron 4 representantes, siendo Bilbao el único por Comodoro Rivadavia y bajo la ACAM (Asociación Comodorense de Atletas Master), además de un atleta de Trelew, otro de Esquel y dos de Puerto Madryn.

"El domingo a las 11 de la mañana se corrió. Esta vez, por suerte, pude llegar el viernes y preparar con tiempo la carrera. El año pasado llegué, tras 18 horas de colectivo, un par de horas antes de los 15K de Aventura y así y todo salí subcampeón argentino. Lo que pasa es que en esta categoría cuesta sumar apoyo, o que te ayuden con los pasajes. Uno tiene que insistir hasta último momento. En esta ocasión Vicky Romano gestionó ante Carlos Linares para que pueda viajar. Pero en general te dicen que no hay plata, por un lado es entendible, pero yo corro representando a Chubut y cada vez que fui dejé bien representada a la provincia. Si yo tuviera plata me pagaría los aéreos, pero no me da el bolsillo. En cuanto al trabajo (Urbana CR) si bien hay una licencia deportiva, ni me la piden porque ya me conocen. También recibí apoyo del Sindicato de Camioneros", sostuvo.

En lo inmediato, Héctor evalúa una nueva incursión en el Maratón "Tres Ciudades", que se corre en noviembre en las localidades del Valle del Chubut junto a Daiana Llanquín.

"La idea es volver a correrla con Daiana (Llanquín) en postas. Son 21K y el año pasado en la misma modalidad nos fue bastante bien porque finalizamos terceros. Nos preparamos pensando en ello", concluyó.