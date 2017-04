El Patagónico | Deportes | BOXEO - 11 abril 2017 Héctor Saldivia: "me hace sentir bien poder ayudar a la gente que lo necesita" El "Tigre" tenía previsto pelear a fines de abril en Comodoro Rivadavia, pero con el temporal quedó todo en la nada ya que es difícil solicitar la ayuda y organizarla sería imposible. "Sería bueno poder hacer algo a beneficio", afirmó el campeón argentino de la categoría Superwelter.

El boxeador Héctor Saldivia, campeón argentino de los Superwelter de la FIB, tenía arreglada una pelea para fines de abril. Sin embargo, el temporal que sacudió a Comodoro Rivadavia hizo que se postergara esa posibilidad y ahora, mientras ayuda a los damnificados, aguarda la confirmación de su próximo combate que seguramente será en la ciudad. A su vez, el "Tigre" no descarta una oportunidad a nivel internacional.

Saldivia no tuvo consecuencias con el duro temporal que sufrió Comodoro Rivadavia. Sin embargo, el boxeador tiene allegados a los que si los afectó y es por eso que da una mano. "Toda esta semana estuvimos ayudando a la gente que lo necesita. Hay gente allegada y familiares que han quedado sin nada y que tienen que empezar todo de nuevo. Realmente me reconforta y me hace sentir bien poder ayudar a la gente que lo necesita".

Sin dudas que el clima hostil y sus efectos modificaron el normal desarrollo de la ciudad y eso también influyó en el entrenamiento del púgil. "No estoy entrenando porque los gimnasios están cerrados, solamente estoy corriendo los días que están lindos y eso no es ritmo de competencia. Estoy manteniendo y, si sale algo a corto plazo, sería afilar nomás y pelear donde nos digan, no tengo problemas".

Saldivia tenía previsto pelear a fines de abril en Comodoro, pero con el temporal quedó todo en la nada ya que es difícil solicitar la ayuda y organizarla sería imposible. "Sería bueno poder hacer algo a beneficio. Hablamos con el promotor (Mario) Margonssian y él nos había dicho que podíamos armar la pelea acá. Si no se podía, él no tenía problema de hacerla en Buenos Aires. Nosotros queremos hacerla acá, pero, con todo lo que pasó, vamos a tener que correr la fecha para más adelante debido a que la ciudad no está como para organizar ningún evento. Estaba la posibilidad de pelear por un título latino. A esta altura no tengo problemas de pelear con nadie. Tengo 50 peleas, 33 años y no estoy para esquivarle a nadie".

"Si sale alguna pelea buena afuera del país, que es lo que tengo en mente, la idea va a ser armar un campamento en alguna sede acá en Argentina donde pueda contar con varios sparring para llegar de la mejor manera. Cada vez que yo pelee di esa gran ventaja, nunca contamos con sparring en variedad y en cantidad. Siempre tuvimos un sparring y con eso no alcanza. De salir una nueva chance de pelear afuera del país, vamos a poner todo para llegar de la mejor forma. Y, si se gana, será bárbaro y es lo que buscamos siempre. Si no se gana, ser consciente de que puse todo", agregó el "Tigre".

Por último, el boxeador comodorense, que se ilusiona con pelear a nivel internacional, también se refirió a su mujer Alejandra "China" Zamora "ella está en la misma situación que yo. Si yo peleaba a fines de febrero, ella también iba a pelear. Ahora estamos esperando que se retome la actividad en el gimnasio municipal N° 1 y una vez que arranquemos seguramente vamos a poner fecha".



