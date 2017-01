El Patagónico | Regionales | HOSPITAL REGIONAL - 21 enero 2017 Henny fue desplazado de manera definitiva como director asociado del Hospital Regional Lo confirmó el ministro de Salud, Ignacio Hernández. "Creemos que fue una falta grave y ameritaba que tomemos cartas en el asunto, así que le aceptamos la renuncia como director Asociado. Es lamentable porque teníamos muy buenas referencias y había trabajado muy bien con nosotros", dijo el funcionario.

“Tenemos que ser muy claros. Cuando asumimos un cargo en la función pública, cualquiera que sea, tenemos una responsabilidad civil y penal ante un montón de hechos que hagamos en el trabajo, o fuera del trabajo. Somos funcionarios las 24 horas del día”, dijo ayer el ministro de Salud Ignacio Hernández, al ser consultado por el desplazamiento preventivo del director Asociado, Raúl Henny, quien en noviembre fue denunciado por agredir en la vía pública al ex piloto Emilio Moratinos.

De esta forma, Hernández confirmó su desplazamiento definitivo del cargo y explicó las razones. "Creemos que fue una falta grave y ameritaba que tomemos cartas en el asunto, así que le aceptamos la renuncia como director Asociado. Es lamentable porque teníamos muy buenas referencias, había trabajado muy bien con nosotros y yo lo rescato profesionalmente. Pero indudablemente uno cuando asume cargos públicos tiene responsabilidades y esta falta choca y mella su trabajo como funcionario público. Así que ante esa situación nos vimos obligados a aceptarle la renuncia".



AUN NO TIENE

REEMPLAZO

No obstante, el ministro confirmó que Henny sigue trabajando en su cargo en el Hospital Regional y que por el momento no ha sido designado su reemplazante. "Eso lo hemos estado charlando. En ese momento las otras direcciones han cubierto eso (sus tareas) y el doctor (Luis) Cisneros (director del Hospital) va a proponer quien lo acompañe", explicó Hernández.

"Habitualmente yo en eso soy muy respetuoso. Trato de que los equipos los arme el director del hospital y en base a eso después lo aceptaremos, pero la decisión primaria la va a tener el doctor Cisneros”, sentenció.

Henny había sido desplazado preventivamente de su cargo en noviembre cuando fue acusado de agredir en la puerta de su casa de la calle Ameghino al 1.500 a Moratinos, quien le habría reclamado que le obstruía el ingreso vehicular. El entonces funcionario había dejado mal estacionado su auto para ir a buscar a su hija al colegio ubicado en Alvear y Ameghino. Al parecer el piloto se lo reprochó al funcionario y éste reaccionó quitándose el cinto y golpeándolo en más de una ocasión, ante la atónita mirada de su hija y de la nieta de Moratinos. Mientras ejecutaba su acción, le preguntaba en voz alta: “¿Pero vos no sabes quién soy yo?”.

Tras este hecho, el entonces director Asociado se tomó licencia y se inició un sumario administrativo para investigar los hechos. Sin embargo, finalmente el ministerio que conduce Hernández decidió desplazarlo de su cargo, pese a que en un primer momento Henny había brindado una versión completamente distinta de los hechos.



