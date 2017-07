Hermana de Nicolás Capovilla critica la burocracia en la búsqueda

El comodorense Nicolás Capovilla de 35 años, desaparecido el 26 de enero de 2016 y visto por última vez el 27 de enero del mismo año a través de un video filmado por las cámaras del Instituto María Auxiliadora, en el día de hoy cumple 37 años y su hermana Cecilia lo recordó y pidió que la justicia acelere los tiempos.

Es el segundo cumpleaños que pasa lejos de nosotros

Según declaró Cecilia a radio Del Mar esta tarde: "estamos sin saber nada. Es impotente, indignante, enfurece mucho ver como no se resuelven los casos, es el segundo cumpleaños que pasa lejos de nosotros. Hemos tenido muy poco contacto con la Brigada de Investigaciones, esta maldita burocracia por más que tengamos hipótesis, entorpece todo".

Según me dicen no se puede avanzar y pedir el registro de cámaras privadas porque no hay testigos, es algo indignante

La hermana de Nicolás que se encuentra en Buenos Aires por problemas de salud, se mostró molesta por el poco avance en cuánto a las pericias y seguimiento de la investigación del video en que aparece su el joven corriendo, siendo ésta la última vez que se lo ve con vida. "En la cámara del María Auxiliadora se lo ve trotando, la Brigada esperaba que aparezca gente para dar alguna declaración o testimonio para poder hacer el seguimiento de las cámaras privadas, pero según me dicen no se puede avanzar y pedir el registro de cámaras privadas porque no hay testigos, es algo indignante. Mi intención era ir a ver las cámaras que podían haberlo captado, pero no tengo tiempo y la Brigada no hace nada o está atada de manos por la burocracia".

Mantengo la ilusión de que va a aparecer, yo me aferro a la idea de que pudo haber sido voluntario o algo así

A pesar del enojo para con la justicia, Cecilia todavía tiene esperanzas: "mantengo la ilusión de que va a aparecer, yo me aferro a la idea de que pudo haber sido voluntario o algo así. Prefiero pensar en que va a volver, he llegado a hablar con videntes y me dicen que está vivo. Yo lo quiero ver, quiero que aparezca", finalizó entre lágrimas Cecilia que espera ver a su hermano con vida.