Hernández cuestionó la falta de respuestas de PAMI a sus afiliados

El ministro provincial de Salud , Ignacio Hernández, mantuvo ayer en la Legislatura del Chubut una reunión con el vicegobernador Mariano Arcioni y diputados de los distintos bloques, en respuesta a una convocatoria realizada por los legisladores, donde destacó el muy buen funcionamiento del sistema sanitario provincial y de la sala de situación epidemiológica que se conformó en Comodoro Rivadavia durante la catástrofe climática.También se refirió en términos muy críticos a la situación de PAMI en Chubut y manifestó que dicha obra social nacional "se ha quedado prácticamente en la provincia sin efectores privados, sobrecargando a nuestros hospitales y, lo que es peor, comprometiendo las respuestas a los abuelos", por lo que reclamó: "necesitamos que tenga un nivel de operatividad y un protagonismo mucho más importante"."Se apuntó muy alto y, a veces, cuando uno apunta demasiado alto se cae rápidamente. Creo que hay que hacer una construcción racional, empezar a consolidar los sistemas, el primer, el segundo y el tercer nivel. Hay que ir reforzando y trabajando, y no pensando en modificar el sistema en un giro de 180 grados, porque muchas veces cuando somos tan pretenciosos y, después de tantos años de dificultades con el PAMI, nos quedamos por ahí sin hacer absolutamente nada", sostuvo Hernández."Creo que el PAMI ya demostró que la forma de funcionamiento a nivel nacional ha fracasado y ha fracasado por años. Hace décadas que ha demostrado que el sistema prestacional ha quedado caduco, que no sirve y creo que hay que reformularlo. Debería ser una discusión de fondo que debería tomar Nación, porque realmente no podemos seguir en esta forma", analizó.En relación a lo abordado con los diputados, el ministro de Salud del Chubut indicó que "me pidieron que les cuente cómo había funcionado el sistema sanitario en Comodoro Rivadavia durante la catástrofe climática".En ese sentido, describió: "la tarea que se hizo realmente fue muy buena: no hemos tenido brotes, no hemos tenido complicaciones graves, las complicaciones que hemos ido teniendo se han ido subsanando y hemos tenido el apoyo de una sala de situación epidemiológica que ha trabajado realmente muy, pero muy bien, y que nos dio la posibilidad de no solo de ir solucionando los problemas del día a día, sino mirando hacia el futuro"."De hecho, hoy por hoy sigue funcionando la sala de situación epidemiológica en Comodoro Rivadavia, tenemos armada toda la estrategia de trabajo para el año y el equipo epidemiológico de la provincia y el local están trabajando realmente muy bien", sostuvo.