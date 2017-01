El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 09 enero 2017 Higuaín y Dybala le dieron el triunfo al líder Juventus frente a Bologna La "Juve" goleó 3-0, con dos tantos de "Pipita" y uno del delantero cordobés, de penal, en uno de los encuentros correspondientes a la 19ª fecha de la Liga de Italia. Con un partido menos, la "Vecchia Signora" supera por cuatro puntos a su escolta Roma.

Juventus, con dos anotaciones del argentino Gonzalo Higuaín y uno de su compatriota Paulo Dybala, venció como local a Bologna por 3 a 0 y se afianzó en la cima de las posiciones de la Liga Italiana de fútbol, tras proseguir ayer el desarrollo de 18ª fecha.

La "Vecchia Signora" no tuvo inconvenientes para superar en el Juventus Stadium a Bologna y lo doblegó claramente con dos tantos de Higuaín, a los 7 minutos del primer tiempo y a los 10 del segundo, y otro del cordobés Paulo Dybala, de tiro penal, a los 41 del período inicial.

Con esta victoria, Juventus, que debe un cotejo ante Crotone por la 18ª jornada, llegó a los 45 puntos y se distanció a cuatro de Roma, que previamente superó a Genoa como visitante por 1 a 0.



DOBLETE DE "PAPU" GOMEZ



Anteriormente, el mediocampista argentino Alejandro "Papu" Gómez marcó dos tantos en la goleada de Atalanta como visitante sobre Chievo Verona por 4 a 1.

El ex Arsenal y San Lorenzo convirtió a los 4 y 23 minutos del primer tiempo los primeros dos goles de su equipo, que con la victoria trepó al quinto lugar de la tabla de posiciones con 35 puntos.

"Papu", de 28 años y capitán del equipo de Bergamo, llegó a cinco conquistas y anotó su primer doblete en la temporada.

Chievo, que tuvo como titular a Lucas Castro y en el banco de suplentes a Nicolás Spolli y Mariano Izco, sufrió su segunda derrota en fila.

En el primer turno, Inter de Milán, con la titularidad de los argentinos Cristian Ansaldi, Ever Banega y Mauro Icardi, quien brindó una asistencia, venció a Udinese 2-1, de visitante, y sumó su cuarta victoria seguida.

El croata Ivan Perisic, en dos oportunidades, fue el autor de los goles de la victoria del neroazzurro que, con 33 puntos, se acercó a los puestos de clasificación a las copas europeas.

El rosarino Icardi, capitán de Inter, asistió a Perisic en el empate parcial 1-1 luego de una buena jugada individual por el sector izquierdo.

El equipo local, que tuvo la presencia desde el inicio de Rodrigo de Paul, ex Racing Club, había abierto el marcador a través del checo Jakub Jankto pero luego sufrió la remontada del conjunto milanés.

Inter, que también tuvo en el banco de suplentes a Rodrigo Palacio y Juan Pablo Carrizo, comenzó el año con una nueva victoria, la cuarta en fila, que le permite seguir trepando ubicaciones luego de un comienzo irregular.

Por su parte, Roma, con el defensor Federico Fazio y el delantero Diego Perotti como titulares más el ingreso de Leandro Paredes, superó a Genoa por 1 a 0, como visitante.

En el equipo perdedor estuvieron desde el comienzo los defensores Nicolás Burdisso y Ezequiel Muñoz y los delanteros Lucas Ocampos y Giovanni Simeone. Lucas Orban y Santiago Gentiletti ocuparon el banco de suplentes.

En otro partido, el mediocampista del seleccionado argentino Lucas Biglia, capitán de Lazio, estrelló un tiro penal en el travesaño pero su equipo venció a Crotone por 1 a 0 en el estadio Olímpico de Roma, con una anotación de Ciro Immobile cuando finalizaba el encuentro.

En tanto Milán, con un gol a dos minutos del final del cotejo del colombiano Carlos Bacca, superó como local a Bologna por 1 a 0, con la presencia del argentino Gabriel Paletta y su compatriota José Sosa como suplente.

La fecha tuvo también los siguientes resultados: Sassuolo 0 - Torino (debutó Juan Iturbe, no jugaron Maximiliano López ni Lucas Boyé); Pescara-Fiorentina fue postergado por malas condiciones del campo de juego por la intensa nieve; Empoli 1 - Palermo 0 y Napoli 2 - Sampdoria 1.

Posiciones: Juventus 45 puntos; Roma 41; Napoli 38; Lazio 37; Milan 36; Atalanta 35; Inter 33; Torino 29; Fiorentina 27; Udinese y Chievo 25; Genoa, Sampdoria y Cagliari 23; Bologna 20; Sassuolo 18; Empoli 27; Palermo 10; y Crotone y Pescara 9.

