El Patagónico | Deportes - 29 julio 2017 Hispano se presenta en el Socios con sus tres divisiones menores

Hoy bien temprano continuará desarrollándose en el Socios Fundadores el torneo Apertura "Ramón 'Cacho' Morel" que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol (ACRB).

En ese contexto, desde las 10:00, Hispano Americano se medirá con Gimnasia 'Blanco' en la categoría U17.

Por la tarde, mientras tanto, también en terreno "mens sana", se jugarán tres partidos entre Gimnasia 'Verde' e Hispano quienes se enfrentarán en las divisiones U15, U13 y también U17.

Mañana, mientras tanto, también en el Socios, jugarán desde las 10:00, Gimnasia 'Negro' e Hispano Americano en la división U17.

Además, en Náutico Rada Tilly habrá una interesante programación. Primero se jugarán tres partidos de las categorías menores entre Hispano y Náutico Rada Tilly. Mientras que desde las 18:00 darán comienzo los cuartos de final de Primera división.

En primer lugar jugarán Deseado Juniors y Petroquímica, mientras que a las 19:30 chocarán el local Náutico y Escuela Municipal Pueyrredón.

Los ganadores de esos cruces avanzarán a las semifinales que se jugarán el sábado 5 de agosto y las finales el domingo 6, ambas jornadas en el gimnasio Socios Fundadores. Cabe destacar que para las semifinales ya están clasificados Gimnasia y Esgrima y Federación Deportiva.



PROGRAMA



Hoy en el Socios Fundadores – Rama Masculina

10:00 Hispano Americano vs Gimnasia 'Blanco' (U17).



En el Socios Fundadores" - Rama Masculina

15:30 Gimnasia 'Verde' vs Hispano Americano (U15).

17:00 Gimnasia 'Verde' vs Hispano Americano (U13).

18:30 Gimnasia 'Verde' vs Hispano Americano (U17).



Mañana en el Socios Fundadores – Rama Masculina

10:00 Gimnasia 'Negro' vs Hispano Americano (U17).



En Náutico Rada Tilly – Rama Masculina

13:30 Hispano Americano vs Náutico Rada Tilly 'Amarillo' (U15).

15:00 Hispano Americano vs Náutico Rada Tilly (U13).

16:30 Náutico Rada Tilly vs Hispano Americano (U17).



Serie de 4tos. de final de Primera

18:00 Deseado Juniors vs Petroquímica

19:30 Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Pueyrredón.





