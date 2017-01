"Hóckey Playas de Rada Tilly" ya palpita su novena edición

El tradicional certamen tendrá lugar los días 21 y 22 de enero, destinado a las categorías Primera Caballeros, Primera Damas, Mamis, Sub 17 Damas y Sub 14 Caballeritos. Estos últimos no pagan inscripción.

Se viene la 9ª edición del torneo "Hóckey Playas de Rada Tilly", que se disputará en la bajada 10, junto al Parador #in, en la villa balnearia durante los días 21 y 22 de enero, entre las 13:00 y las 21:00, aproximadamente.

Las categorías participantes son Primera Caballeros, Primera Damas, Sub 17 Damas, Sub 14 Caballeritos y Mamis. En Primera Damas se permiten hasta 2 jugadoras de Sub 16 o 6ª división; en Mamis se permiten jugadoras que hayan estado federadas un año atrás jugando en Primera o Intermedia (antes eran 2 años); En Sub 14 Caballeritos, a quienes cumplen 15 años durante 2017, se les permite jugar en esta categoría.

El costo de inscripción por equipos es de 3.000 pesos sin sponsor y 2.000 pesos con sponsor, con excepción de la categoría Caballeritos que será sin costo.

Como en ediciones anteriores, para la 1ª categoría Damas se disputará la Copa Challenger "Ariel Bersais", para la 1ª categoría Caballeros Libres la Copa Challenger "Sergio Barle" y se premiará por segundo año consecutivo la Copa Challenger "Karina Casas" en la categoría Mamis.

Las Copas Challenger están en juego año tras año, hasta que un mismo equipo la gane durante tres años consecutivos o cinco años alternados. El "mismo equipo" implica llevar el mismo nombre y representar al mismo club que el año anterior.

Asimismo, se informó que asistirán seis árbitros de la Confederación Argentina de Hóckey.

Las inscripciones se recibirán hasta el 19 de enero, y el 20 se realizará el sorteo del fixture. Para informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2974177769 (Matías Bahl) o al e-mail matybahl@hotmail.com. Las inscripciones también pueden efectuarse en la secretaria del Club Náutico.