El Patagónico | Deportes - 14 junio 2017 Holan descartó a Gigliotti y espera por Tagliafico

El entrenador de Independiente, Ariel Holan, descartó a Emmanuel Gigliotti y esperará al defensor y capitán Nicolás Tagliafico de la gira con el seleccionado argentino de fútbol de cara al encuentro del jueves ante Defensa y Justicia, por la 28va. fecha del torneo, en tanto que elogió al delantero de Newell's Ignacio Scocco quien se perfila como refuerzo para el próximo campeonato.

"El viaje te cansa pero vamos a esperarlo para ver como está. Tagliafico va a estar concentrado" expresó el DT en relación al capitán del "Rojo" quien disputó 45 minutos en el amistoso ante Brasil disputado en Australia la semana pasada y que marcó el debut del DT Jorge Sampaoli al frente del equipo "albiceleste" en tanto que ayer estuvo junto al plantel en Singapur en el amistoso ante el combinado local.

En caso de no estar en condiciones el ex Banfield, Juan Sánchez Miño tomaría su lugar y le dejaría a Gustavo Toledo la banda izquierda de la defensa, que será suya en caso de jugar Tagliafico.

En rueda de prensa post entrenamiento en Villa Domínico, el DT se refirió a lo que será la ausencia del delantero Emmanuel Gigliotti en el duelo del jueves a las 19.45 ante Defensa y Justicia.

"Tenemos que tratar de llegar al partido con los futbolistas que estén mejor. Mañana (por hoy) después del entrenamiento veremos. Albertengo (Lucas) y Benítez (Martín) son dos posibilidades concretas ya que a Gigliotti lo vamos a dejar descansar, estuvo infiltrado con Boca", expresó.

La salida del "Puma" puede motivar el ingreso de Albertengo, o que Benítez se adelante como hombre más adelantado en ataque y Maximiliano Meza ocupe su lugar como media punta.

Así el conjunto de Avellaneda formará con Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Tagliafico o Toledo, Sánchez Miño; Nery Domínguez, Diego Rodríguez; Emiliano Rigoni, Meza o Albertengo, Barco; Benítez.

Al referirse a los refuerzos para el próximo semestre sostuvo: "Estamos muy satisfechos con el plantel que tenemos pero varios jugadores ya recibieron ofertas, si alguno se va hay que buscar algún ajuste sobre determinada posición. Dos jugadores por puesto necesitamos, no más, porque si no tapamos a los demás. De haber alguna incorporación, será muy selectiva".

"Scocco es un jugador superlativo, pero ahora está en Newell's y el campeonato está terminando, hay que tener paciencia", agregó sobre el atacante santafesino, de 32 años.

Al ser consultado sobre el momento futbolístico que atraviesa el equipo confió: "Nosotros tenemos que seguir focalizándonos y crecer como equipo".

"Los futbolistas han hecho mucho esfuerzo para lograr el nivel de juego. Hay que ver muy bien cómo van tolerando las cargas y poner en cancha a los que estén mejor", manifestó.

Y en cuanto al rival, concluyó: "Defensa y Justicia tiene una muy buena pelota parada a favor y tendremos que estar atentos. Nosotros, por nuestra parte, tenemos que seguir mejorando en ese aspecto y tener un poco más de precisión, que es lo que nos ha faltado en las últimas fechas".

Fuente: