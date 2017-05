El Patagónico | Deportes - 05 mayo 2017 Holan: "lo de Barco fue una decisión institucional"

El entrenador de Independiente, Ariel Holan, se desligó ayer por la negativa de ceder al juvenil Ezequiel Barco para el Mundial Sub 20 de Corea del Sur, al afirmar de manera contundente que se trató de "una decisión institucional".

"No hay nada más que decir, desde un primer momento se dijo que fue una decisión institucional", contestó un lacónico entrenador, sin ánimo de explayarse sobre un tema que despertó nuevamente polémica por las diferencias de posturas entre los clubes al respecto.

Barco, de 18 años, había sido incluido en la lista oficial de convocados por el DT del seleccionado argentino sub 20, Claudio Ubeda, pero Independiente comunicó la negativa de ceder el miércoles luego de que el jugador se ausentara en las prácticas de esta semana en el predio de Ezeiza.

Holan se enfocó después al partido del domingo ante el escolta Newell's Old Boys en Rosario, al que elogió por la campaña que realiza en el torneo. "Es un rival que respetamos, por algo está prendido en los primeros lugares. Tiene buenos delanteros y es sólido defensivamente porque recibe pocos goles", apuntó.

El técnico asumió que Independiente deberá "ser inteligente y estar atento" en el Parque de la Independencia, donde Walter Erviti y el uruguayo Diego Rodríguez tendrán que evitar la amonestación para no perderse el clásico ante Racing la jornada siguiente.

"Nosotros siempre tomamos las decisiones pensando en el rival de turno", contestó cuando le preguntaron si no era pertinente cuidar a esos futbolistas para jugar ante "La Academia".

Independiente se ubica noveno con 35 puntos, en zona clasificatoria para la Copa Sudamericana, con un partido pendiente frente a Defensa y Justicia. Visitará a Newell's (45) el domingo a las 20:30 por la 23ra. fecha del Campeonato de Primera división, en busca de su cuarta victoria consecutiva como visitante.

Fuente: