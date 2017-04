El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 10 abril 2017 Holan logró su primera victoria en el "Rojo" que aplastó a Patronato Fue en uno de los partidos que marcó la continuidad de la 19ª fecha del Campeonato de la AFA. Los goles los marcaron Emiliano Rigoni (2), Ezequiel Barco, Diego Rodríguez y Lucas Albertengo.

Independiente goleó a Patronato en Paraná por 5 a 0 en el marco de la 19na fecha del Campeonato de fútbol de Primera división y consiguió el primer triunfo desde la llega del entrenador Ariel Holan.

Emiliano Rigoni anotó a los 3 y a los 15 minutos de la primera y de la segunda etapa, respectivamente, Ezequiel Barco marcó a los 39 minutos de la etapa inicial y Diego Rodríguez y Lucas Albertengo convirtieron a los 38 y a los 43 minutos del complemento.

Con este resultado el conjunto de Avellaneda está duodécimo con 27 unidades (con dos partidos pendientes) y logró el primer triunfo luego de tres encuentros empatados que lleva Ariel Holan como entrenador.

El local por su parte esta décimo sexto con 23 unidades y cortó una racha de siete juegos invictos como local ya que no perdía desde la segunda fecha cuando cayó ante Gimnasia de La Plata por 1 a 0 el nueve de setiembre de 2016.

El juego fue dominado de principio a final por el 'Rojo' que redondeó un juego muy bueno y con una gran efectividad, de siete llegadas de gol claras resolvió bien en cinco.

En el aspecto defensivo un conjunto que se hizo fuerte de local ni siquiera le pateó al arco a los de Avellaneda, que en lo individual tanto el once inicial como los tres relevos lo hicieron sin puntos bajos.

Los dirigidos por Holan le dieron los primeros tres puntos al DT respetando su idea de tenencia de pelota pero también supieron aprovechar los espacios para atacar de contraataque y a los espacios vacíos.

Rigoni aprovechó la primera a los tres minutos, la tiró larga con pierna izquierda a la espalda del marcador que lo esperaba, llegó con lo justo y definió por encima del arquero con pierna derecha.

Luego el cordobés, que metió su segundo gol en la era Holan, cuarto en el torneo y noveno desde que llegó a Independiente, cortó en el área propia, trasladó la pelota, abrió para Barco que enganchó y la puso al lado del palo de Sebastián Bertoli que ofreció poca resistencia.

Ya en el complemento Rigoni definió esta vez con pierna izquierda luego de una buena asistencia y buena jugada de Emmanuel Gigliotti, tras una jugada iniciada por por Barco.

El cuarto llegó de media distancia tras un derechazo de un zurdo, 'Torito' Rodríguez, y el quinto lo logró el santafesino Albertengo con una asistencia del misionero Martín Benítez para cerrar un más que merecido triunfo en un escenario en el que perdió River y empató San Lorenzo.



SINTESIS



PATRONATO 0 - INDEPENDIENTE 5

Patronato: Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Walter Andrade, Renzo Vera y Lucas Márquez; Nicolás Bertocchi, Marcelo Guzmán, Damián Lemos y Damián Arce; Fernando Telechea y Matías Quiroga. DT: Rubén Forestello.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Tagliafico y Juan Sánchez Miño; Emiliano Rigoni, Nery Domínguez, Walter Erviti y Ezequiel Braco; Maximiliano Meza; Emanuel Gigliotti DT: Ariel Holan.

Goles PT: 3m. Rigoni (I) y 39m. Barco (I).

Goles ST: 15m. Rigoni (I), 38m. Rodríguez (I) y 43m. Albertengo (I)

Amonestados: Erviti (I), Vera, Guzmán, Comas y Lemos (P).

Cambios ST: 8m. Lautaro Comas x Guzmán (P), 12m. Diego Rodríguez x Erviti (I), 21. Abel Masuero x Vera (P), 25m. Gabriel Graciani x Bertochi (P), 30m. Martín Benítez x Gigliotti (I) y 34m. Lucas Albertengo por Rigoni (I).

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella (Paraná).

Arbitro: Juan Pablo Pompei.



PANORAMA DE L A 19A. FECHA



VIERNES

- Aldosivi 1 / Estudiantes 4.

- Colón 1 / Godoy Cruz 0.

- Rosario Central 2 / Atlético de Tucumán 1.



SABADO

- Arsenal 0 / Newell's 1.

- San Lorenzo 1 / Sarmiento 0.

- Atlético de Rafaela 1 / Huracán 1.

- Racing 1 / Tigre 1 (suspendido a los 23' del PT por lluvia).

- Talleres 3 / Lanús 1.



AYER

- Banfield 2 / Belgrano 0.

- Patronato 0 / Independiente 5.

- San Martín 0 / Unión 0.

- River 2 / Quilmes 0.

- Vélez 1 / Boca 3.



HOY



19:00 Defensa y Justicia vs Olimpo; Silvio Trucco.

21:15 Gimnasia y Esgrima vs Temperley; Nicolás Lamolina.



PROXIMA FECHA



VIERNES

Lanús vs San Martín

Huracán vs Arsenal



SABADO

Sarmiento vs Racing

Belgrano vs Talleres

Olimpo vs Vélez



DOMINGO

Atlético Tucumán vs San Lorenzo

Tigre vs River

Quilmes vs Colón

Godoy Cruz vs Banfield

Unión vs Defensa y Justicia

Boca vs Patronato



LUNES 17

Gimnasia La Plata vs Aldosivi

Temperley vs Rosario Central.



Fuente: