El Patagónico | Policiales | INSEGURIDAD - 27 diciembre 2016 Homicida con extramuros intentó robar en una casa y le propinaron una golpiza Claudio Roberto Chanampa, condenado en diciembre de 2012 a ocho años y seis meses de prisión, fue detenido el domingo a la noche en el Máximo Abásolo cuando según la denuncia de los damnificados rompió la puerta de una casa e ingresó a robar. Chanampa gozaba de una salida transitoria en Navidad que le había otorgado el juez de ejecución penal. Lo sorprendió el dueño de casa quien junto a sus vecinos lo redujo a golpes para finalmente entregarlo a la policía.

Claudio Roberto Chanampa (50), el homicida de Héctor "El Brujo" Miranda, fue beneficiado por el juez de ejecución con 48 horas mensuales para gozar de salidas transitorias. Pero el domingo en una de ellas, lo sorprendieron habitantes del Máximo Abásolo en el interior de una vivienda y le dieron una tremenda paliza.

Tal fue la golpiza que recibió que ayer en la audiencia de control de detención y formalización de la investigación en la Oficina Judicial pedía por favor que lo llevaran al hospital porque estaba muy adolorido.

Chanampa debió comparecer ante el juez Miguel Caviglia ensangrentado y con sus ropas rasgadas a causa de la paliza que le dieron los habitantes del sector de la ex Radio Estación de YPF.



HOMICIDA CONFESO

Chanampa fue condenado el 7 de diciembre de 2012 a la pena de ocho años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, declarándolo autor penalmente responsable del delito de homicidio simple. Fue por el asesinato ocurrido en el interior de una vivienda ubicada en Laferrere al 2.400 casi Juvenilla, el 4 de octubre de 2011 en el que mató de una puñalada a Héctor Osvaldo Miranda, alias "El Brujo".

Ese día, según la versión de un testigo que estaba presente en el lugar, Chanampa le manifestó a Miranda: "vení bardeame ahora que estamos solos" y que extrajo un cuchillo y lo puso arriba de la mesa.

El testigo se fue al baño y escuchó: "ay boludo me clavaste". Relató a la Justicia que vio al imputado con un cuchillo con mango blanco en su mano derecha con sangre en su hoja y a Miranda que estaba de costado ensangrentado por lo que lo llevó al hospital.

Después, a las 2:40 de la madrugada siguiente, Chanampa se presentó en la Seccional Segunda y se adjudicó el crimen. El hombre quedó a disposición de la Justicia y en el control de detención, a pedido de la Fiscalía, se le dictó la prisión preventiva por cuatro meses y se otorgó un plazo de seis meses para culminar la investigación.

En esa ocasión, el imputado declaró que actuó en defensa propia y aseguró que había sido Miranda quien lo atacó con un cuchillo. De todas maneras su versión no resultó verosímil para el magistrado, ni para la parte acusadora por lo que su prisión preventiva se mantuvo hasta el inicio del debate oral y público donde fue condenado.

En abril del 2013, el tribunal de la Cámara en lo Penal de Comodoro Rivadavia conformado por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Guillermo Muller no hizo lugar a la impugnación planteada por el abogado de Chanampa, Alejandro Fuentes y dictó el doble conforme a la sentencia.

Ayer el fiscal Héctor Iturrioz pidió que se decrete legal la detención y se formalice la investigación por violación de domicilio y daño contra Chanampa que fue asesorado por la defensora Cristina Sadino.

La Fiscalía finalmente solicitó que se revoquen las salidas transitorias de Chanampa, cosa que resolvió el juez de Ejecución y el homicida volvió a prisión en la Seccional Sexta donde cumple pena.



