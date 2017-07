El Patagónico | Policiales | HOMICIDIO DANIEL SANCHEZ - 02 julio 2017 Homicidio de Sánchez: "el fiscal dice que no hay nada pero el expediente está lleno de pruebas" Se cumple hoy un año del asesinato de Daniel Santiago Sánchez y en la causa no existen imputados. La madre de la víctima, Silia España, está convencida de que el crimen fue cometido por un hombre que identificó como Alexis Saldivia, con quien su hijo mantuvo una discusión por Facebook. "Todas las semanas voy a ver al fiscal Adrián Cabral y me dice que no hay nada, pero al leer el expediente veo que está lleno de pruebas", sostuvo y reclamó que se haga justicia.

A Daniel Sánchez lo mataron agolpes durante la madrugada del 2 de julio del año pasado, cuando lo interceptaron en avenida Alsina y pasaje Venter. Al menos tres personas lo agredieron y con una piedra le causaron daños irreversibles en la cabeza, hasta causarle la muerte. Esa piedra, llamativamente, no fue secuestrada y es una de las tantas observaciones que realizó Silia España ante El Patagónico.

"Esa madrugada estaba de guardia el fiscal Julio Puentes y hasta el día de hoy me pregunto por qué no pidió los allanamientos si la sangre de mi hijo llegaba hasta la puerta de la casa de uno de los sospechosos de haber participado en la golpiza que recibió mi hijo", sostuvo la mujer. Y tras aclarar que los agentes de la Brigada de Investigaciones hicieron un trabajo excelente, cuestionó al subcomisario, Pablo Lobos, sobre quien dijo: "tampoco pidió los allanamientos al fiscal". La mamá de "Ganso" Sánchez se preguntó: "cómo puede ser que yo lea el expediente y encuentre todas las pruebas que hay, los testigos que vieron cómo mataban a mi hijo y que escucharon cuando uno de los tres que se bajó del auto le dijo a mi hijo, 'eh, Ganso, así que vos te gusta andar escribiendo boludeces en el Facebook' y comenzaron a pegarle. Con el único que había discutido por Facebook mi hijo fue con Alexis Saldivia, quien a los tres días se escapó a Chile. Ahora, como no pasó nada, anda otra vez acá y amenazando que no me mata el otro hijo porque me tiene lástima".

El homicidio de Sánchez fue el séptimo que ocurrió el año pasado y el joven tenía 25 años. Trabajaba y esa noche había salido a bailar, pero la gente con la que regresaba al barrio Máximo Abásolo lo abandonó en la avenida Rivadavia, aduciendo que estaba borracho.

Con él se encontraba Mauricio Mansilla, quien alcanzó a escribirle un mensaje a los que siguieron en el auto para avisarles que los estaban corriendo, aunque él logró escapar y salvó su vida.

"Ganso" fue abordado por al menos tres hombres sobre la avenida Alsina, a la altura del pasaje Venter y producto de las graves heridas en la cabeza falleció dos horas después en el Hospital Regional.



