Hoteleros y gastronómicos pedirán a Provincia un plan alternativo para la crisis del agua

El próximo martes el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ignacio Agulleiro, llegará a Comodoro Rivadavia para tratar la problemática del agua que afecta a las cuencas del Golfo San Jorge y del río Senguer. El objetivo será establecer una línea de trabajo para intentar brindar soluciones y que el funcionario dé a conocer las obras y lineamientos establecidos desde el Gobierno provincial para garantizar el recurso hídrico en la zona.En este marco, según confirmó El Patagónico, el ministro también recibirá un pedido de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Comodoro Rivadavia. A través de una nota, la entidad pedirá al Gobierno de la provincia un plan alternativo para la crisis del agua que también afecta a ese rubro, ya golpeado por la merma de la ocupación hotelera que ronda un 41%, cuando antes alcanzaba el 55%.El escrito será presentado hoy en el Concejo Deliberante. La concejal Norma Contreras, de Chubut Somos Todos, será la encargada de recibirlo, confirmó Gabriela Zuñeda, vocera de la entidad."EL IMPACTO QUE TIENE ENLA HOTELERIA ES BASICO"En diálogo con El Patagónico, Zuñeda se refirió a las dificultades que produce dentro del sector la interrupción del servicio y explicó el objetivo de este pedido que realizan a Provincia. “Pedimos tener un plan alternativo porque hoy el rubro no está incluido dentro de los establecimientos a los que se debe abastecer sí o sí. Pero para nosotros el servicio de agua es básico”, señaló."Hace dos días tuvimos una reunión con (Daniel) Campillay (titular de Fiscalización de la Municipalidad) para ver cómo trabajamos en conjunto con alimentos de celiaquía y la capacitación que van hacer de manipulación de alimentos. Y todo lo que tiene que ver con eso depende del agua. Entonces no están dadas las condiciones; nosotros no tenemos agua y no podemos garantizar al 100% la inocuidad de todos los procesos", explicó.Zuñeda consideró que “es el estado el que tiene que brindar este servicio porque el impacto que tiene en la hotelería es básico, sino la gente no se puede duchar y no se puede garantizar el agua en los depósitos de los inodoros”. Para ejemplificar esto, recordó que por esta problemática en algunas ocasiones los hoteles y restaurantes se han visto en la obligación de comprar agua por sus propios medios, con costos de más de $7.000 por camión cisterna.Obviamente, se debe considerar que no todos los comerciantes pueden afrontar un gasto de esta índole, más aun en tiempos de crisis, por lo que esperan tener alguna respuesta en el encuentro que se realizará la próxima semana.