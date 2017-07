Hourcade lanzó su campaña y pidió el apoyo de la militancia peronista

El precandidato a diputado nacional por una de las listas del Frente Para la Victoria lanzó ayer su campaña para las PASO en el Consejo de Localidad del Partido Justicialista de Comodoro Rivadavia. Invocó a la militancia peronista y pidió no olvidar a los senadores que votan en contra de los beneficios de los chubutenses. Señaló que trabajará para frenar las políticas neoliberales que impulsa el Gobierno nacional.





El Consejo de Localidad del Partido Justicialista de Comodoro Rivadavia fue el escenario escogido por Néstor Hourcade para lanzar su precandidatura a diputado nacional por el Frente Para la Victoria. En el acto estuvieron presentes dirigentes políticos, concejales y la senadora nacional, Nancy González.

En ese sentido, la senadora resaltó: “no es casual que este acompañando esta lista porque es netamente de gente militante y yo antes de senadora soy una militante, por eso me siento representada por una lista que no fue digitada por nadie sino que fue digitada por todos”.

“Me siento representada por Néstor porque si llega a diputado nacional va a seguir representando a todos ustedes y va a defender los proyectos que durante 12 años le dieron muchos beneficios a todo el país. Estoy segura que si llega a la banca no se va a olvidar de dónde viene. Néstor va a estar sentado en esa banca y no nos va a traicionar porque es peronista de sangre”, agregó González.

Posteriormente, se proyectó un video elaborado por los hijos de Hourcade donde se exhibía el trabajo que realizó el precandidato a diputado nacional en distintas partes de la provincia.

A su turno, Hourcade agradeció a la militancia peronista por el apoyo recibido y sostuvo que hay que luchar por el proyecto nacional y popular que encarna Cristina Fernández de Kirchner.

“Es una lista que se armó pensando que la gente que tenía que ser candidata tenía que ser gente que sea peronista. Anduvimos recorriendo desde hace varios años de distintas maneras. Con algunos referentes y otros. Es un orgullo para un hombre que después de 30 años pueda estar mirando a los ojos a la gente que en algún momento lo hemos acompañado”, consideró.

“La fuerza de la militancia le tiene que demostrar a los dirigentes que con confianza y direccion se puede. Tenemos que volver a esa mística. Hace dos años estábamos viendo cómo le decíamos al gobierno de Cristina que no queríamos pagar el Impuesto a las Ganancias y ahora estamos viendo cómo nos tocan la puerta para darnos un telegrama de despido. ¿Quién se hace cargo de eso?”, agregó.

“¿Se acuerdan cuando nos trataban de vagos cuando teníamos feriados puente? Ahora yo me pregunto qué paso con los ciudadanos que viven del turismo o de las economías regionales. No, porque el que se pudo ir, se fue a Chile a comprar un televisor. Hace dos años estábamos peleando por los impuestos a las Ganancias y ahora estamos peleando para que no cierren los comercios”, comparó.