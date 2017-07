Hourcade pedirá licencia en la Legislatura

"Voy a solicitar un adelanto de mi licencia para poder abocarme de lleno a la campaña. Me parece lo más sensato en este momento porque no es bueno cobrar por un trabajo que no se puede realizar", dijo ayer Néstor Hourcade, precandidato a diputado nacional del Frente Para la Victoria por la lista Unidad Ciudadana, al confirmar el pedido de licencia que realizará en la Legislatura provincial.El asesor del bloque PJ-Frente Para la Victoria pidió "a los otros candidatos que también hagan lo mismo porque ellos son empleados públicos y mientras están en campaña no pueden realizar sus funciones".Hourcade, apoyado por el diputado provincial Javier Touriñan, partió ayer por la mañana hacia la Comarca Andina para continuar sus actividades de campaña de cara a las PASO del 13 de agosto. En las Primarias, junto a Mabel del Mármol, enfrentará a otras cinco listas encabezadas por Ricardo Fueyo, Héctor González, Miguel Díaz, Elías Martínez y Leandro Moyano.Previo a partir, criticó a los precandidatos que continúan con sus actividades habituales, "como es el caso de Arcioni (vicegobernador de Chubut) y de Fueyo (asesor de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia), que hace más de 15 días que no van a sus puestos de trabajo y eso es una falta de respeto a la gente".PREOCUPADO POR LA MERMA EN EL TURISMORespecto de la campaña, Hourcade dijo: "nos encontramos con la gente que ya conocemos. El ser nacido y criado en esta provincia y haberla recorrido durante tantos años nos ha dado un conocimiento muy claro de cuáles son las necesidades de la gente, cuáles son sus problemas y qué podemos hacer nosotros desde el Congreso de la Nación para mejorar su situación"."La semana pasada estuvimos en toda la zona sur: Comodoro, Rada Tilly, Beleiro, Buen Pasto, Río Senguer, Río Mayo, entre otras localidades. Y ahora me voy a la Meseta Central y a la Cordillera. Finalmente vamos a terminar el recorrido previo a las PASO en la zona del Valle", adelantó Hourcade.El precandidato señaló que una de sus principales preocupaciones es la merma del turismo regional en la provincia y cómo esto afecta a los productores y operadores de Chubut. "El Gobierno nacional mira hacia el costado cuando se trata de los problemas de los chubutenses", dijo el exsecretario de Asuntos Municipales, quien prometió trabajar para reactivar los feriados puente."En su momento fueron un enorme empujón para nuestros operadores turísticos y desde que fueron sacados por el presidente (Mauricio) Macri, las consecuencias fueron muy negativas. Tenemos que volver a reactivar estos feriados para que la gente vacacione dentro de nuestra provincia y se pueda mover de nuevo la economía regional", sentenció.