"Hourcade y Del Mármol representan a Cristina"

González sostuvo que tanto Hourcade como Del Mármol siempre han sido fieles al mandato popular, "nunca han sacado los pies del plato y por eso ellos me dan la seguridad de que si llegan a la Cámara de Diputados de la Nación seguirán trabajando dentro del proyecto nacional y popular que conduce Cristina Fernández, cosa que el resto de los candidatos no me dan esa seguridad".

Expresó que cuando el pueblo vota a alguien, lo hace para ser representado; "en mi caso haciendo una oposición sana; la gente no quiere leyes que los perjudiquen y Néstor Hourcade como Mabel Del Mármol no vienen bendecidos por ningún dirigente, sino de la militancia, por lo tanto no recibirán ningún llamado telefónico para que voten tal o cual cosa; lo harán a conciencia".

Dijo que si muchos personajes del peronismo no dejan de lado sus egos y siguen pensando en ellos, no podrán llegar a una unidad y se seguirá con la misma tesitura; cada uno mirando su propia quintita. "Ojala se pueda construir una unidad madura pensando en la ciudad, la provincia y el país, pero me parece que muchos se tendrán que replantear cuál es la conducta que tuvieron con los militantes. No se puede perder una elección y olvidarse de los que estuvieron acompañando",

González no duda de que el militante necesita una palabra de aliento. "Hoy nos encontramos con muchos militantes dolidos y esta lista que surge de las bases mismas a las que estamos apoyando con Ricardo Lázaro es la Unidad Ciudadana; la única que hay en la provincia y son los candidatos de Cristina Fernández de Kirchner".





CONVICCIONES

La precandidata a diputada nacional por la Lista Unidad Ciudadana, Mabel Del Mármol, acotó por su parte que "más que nunca hay que defender el proyecto que encabeza Cristina Fernández para evitar perder aún más los derechos. Se necesita gente con convicción, que no esté atada a ningún interés en particular. Hourcade es una persona que tiene afianzamiento en la provincia, un trabajo militante de muchos años y eso siempre lo ha llevado al lado de la militancia".

Del Mármol dijo que los vecinos deben preguntarse cómo vivían antes y cómo están ahora. "Miremos la heladera, miremos las facturas de los servicios y nos daremos cuenta lo que hemos perdido. Chubut sufre las consecuencias del ajuste, la desinversión, la falta de reconversión y estamos cayendo en la pobreza porque las políticas públicas deben sostenerse en el tiempo".

Agregó que el Gobierno nacional se pasa las leyes por los bolsillos. "Todo lo que se hizo se viene desmantelando, ahora van por las jubilaciones, por la privatizaciones, por lo tanto hay que votar en defensa propia, hay una esperanza que es el voto popular y espero nos ayuden para frenar las políticas nacionales que nos están llevando a la destrucción del sistema productivo".