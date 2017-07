Hoy comienza a funcionar una aplicación telefónica para solicitar taxis en Comodoro

A partir de hoy comenzará a funcionar "Yo Voy", la aplicación para teléfonos móviles de Taxistas Asociados de Comodoro Rivadavia (TAXA) que busca mejorar el servicio de transporte en esta ciudad.La propuesta fue una iniciativa de Alejandro Bustamante, titular de TAXA, y fue desarrollada por hijos de taxistas que pusieron al servicio sus conocimientos en programación para que la aplicación pueda descargarse gratuitamente desde el Play Store de cada dispositivo.Una vez que "Yo Voy" es instalada, los usuarios deben registrarse y podrán pedir un vehículo para ser trasladados. Inmediatamente los taxis que se encuentren por la zona recibirán una alerta y el chofer podrá ver la dirección del potencial cliente una vez que acepte el pedido. Al mismo tiempo, el usuario recibirá el alerta de cuánto tiempo demorará el vehículo hasta llegar a su destino.La aplicación también demanda que cuando finalice cada viaje, el chofer tenga la obligación de marcar en la App el valor del viaje. Asimismo, el taxista y el usuario serán calificados para saber cuál es el perfil de cada persona."Esto también nos sirve para saber cuánto recauda el chofer usando la aplicación y cuánto usa levantando clientes en la calle porque cuando suba a personas en su recorrido tendrá que marcar que está ocupado para que sea descartado en futuros pedidos", explicó Bustamante.La propuesta también incluye un botón antipánico y elaborará estadísticas para que los trabajadores a puedan agilizar su servicio reduciendo pérdidas."Las estadísticas informarán la calidad del servicio de cada chofer y usuario como también kilómetros libres, zonas y horarios donde hay más pedidos. Hasta sabremos la cantidad de combustible que utilizamos. Todo esto nos permitirá tomar mejores decisiones para mejorar el servicio o ver en qué momentos podemos hacerle el service al auto y no perder tanto tiempo", graficó el referente de TAXA.Además, Bustamante manifestó que la aplicación ha generado buenas repercusiones entre los trabajadores y que esperan mejorarla con el uso. "Los choferes están de acuerdo porque es algo sencillo que no demanda muchas complicaciones y puede convivir con otros sistemas como es la radio. Servirá que tengamos una herramienta para profesionalizar cada vez más el trabajo. Lo bueno es que todos estamos esperando para ver cómo se desenvolverá en los próximos días", subrayó."A futuro tenemos pensado incluir pedidos en 'Stand By', como cuando una persona se va de viaje y no vuelve por una semana, pero no quiere perder tiempo esperando un auto. Entonces la aplicación le permitirá pedirlo con anticipación y tener la seguridad que cuando vuelva de su viaje tenga el auto esperándola en la puerta del aeropuerto", agregó.