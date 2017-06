El Patagónico | Deportes - 20 junio 2017 Hoy continúa el Torneo Apertura de Básquet Ramón "Cacho" Morel

La Asociación de Basquetbol de Comodoro Rivadavia pone en juego una fecha más del Torneo Apertura Basquet "Ramón 'Cacho' Morel" esta tarde desde las 19:30, cuando en el gimnasio de "Club Náutico" salga a escena el anfitrión ante Gimnasia y Esgrima "Blanco" en U15. Sobre las 21 harán lo propio el "Aurinegro" y Escuela Municipal Pueyrredón en U 17.

La acción continuará el viernes desde las 20:30 en el "Socios Fundadores", en ese escenario de Liga Nacional se verán las caras Escuela Municipal Pueyrredón y Gimnasia y Esgrima "Verde" por la U17.

Con relación a la programación del día sábado 24 y domingo 25 de junio, la misma estará sujeta a si mejoran los pronósticos meteorológicos. Además deberán tener en cuenta que hay dos "Final Four" de Clubes U-13 y U-15 cuya sede será el "Socios Fundadores", y en el "Diego Simón" el Provincial de Clubes Cat. U-15 de la rama femenina.

PROGRAMACION



En Gimnasio "Club Náutico" (masculino)

- 19:30 U-15: Club Náutico R. Tilly "Negro" vs. Gimnasia y Esgrima "Blanco"

- 21:00 U-17: Club Náutico R. Tilly vs. Esc. Municipal Pueyrredón

Viernes 23

En Gimnasio "Socios Fundadores" (masculino)

- 20:30 U-17: Escuela Municipal Pueyrredón vs. Gimnasua y Esgrima "Verde"



