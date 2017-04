El Patagónico | Regionales | TEMPORAL - 09 abril 2017 Hoy esperan restablecer el servicio de agua en gran parte de Comodoro Mientras el suministro desde el acueducto hacia Rada Tilly se encuentra interrumpido debido a un desperfecto en una válvula reguladora.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada confirmó anoche respecto al servicio de agua potable -que continúa interrumpido en las zonas sur, central y gran parte de la zona norte-, que se encuentran en su etapa final las tareas de reparación de las cañerías dañadas en calles Huergo y Patagonia, correspondientes al tramo del acueducto Puesto La Mata - Planta Pietrobelli.

Debido a la magnitud de la grieta provocada por la corriente de lodo que el jueves dañó el sistema, las tareas de relleno del suelo demorarán toda esta madrugada. De no mediar inconvenientes, se estima comenzar con la distribución de agua hoy en horario a confirmar.

A la vez se confirmó que en la tarde de ayer volvió a operar el Acuífero Manantiales Behr y al cierre de esta edición se estaban abasteciendo a las reservas. Así, hoy se informará el cronograma de distribución de agua para la zona norte. En lo que respecta al acueducto Cerro Arenal- Cerro Chenque, se retomarán las tareas de reparación cuando concluyan los trabajos en Huergo y Patagonia, correspondientes al tramo del acueducto Puesto La Mata - Planta Pietrobelli.

En cuanto al Acueducto Nuevo, aún continúan las tareas de reparación de la rotura ubicada entre Cerro Negro y Valle Hermoso. De no mediar inconvenientes, se estimaba concluir los trabajos en últimas horas de ayer, y comenzar el relleno de las cañerías.

Mientras, el suministro de agua desde el acueducto hacia Rada Tilly se encuentra interrumpido debido a un desperfecto en una válvula reguladora. Sin horario de normalización.

En tanto, el suministro de agua desde el acueducto hacia Caleta Olivia también se encuentra interrumpido debido a la rotura del acueducto Cerro Arenal – Caleta Olivia. Sin horario de normalización.

Se reitera la recomendación a la población de tomar medidas preventivas en el consumo de agua, en caso de que presente turbiedad. Para ello, se recomienda agregar dos gotas de lavandina común (no perfumada) en un litro de agua y dejar reposar como mínimo 30 minutos o hervir el agua entre 3 y 5 minutos.

Por otro lado, a raíz de la falta de provisión se encuentran sin servicio los cargaderos de agua de los barrios Santa Lucía y Ciudadela donde los vehículos con tanque cisterna pudieron concurrir en los últimos días para transportar agua a los barrios más afectados.

De no mediar inconvenientes hoy esos cargaderos estarían operativos nuevamente.



CLOACAS



Continúan las tareas de limpieza de los colectores principales con cinco camiones desobstructores, además de camiones atmosféricos y retroexcavadoras. Las cuadrillas de trabajo están dando prioridad a la atención de desbordes y tapas de bocas de registro levantadas.





