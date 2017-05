"Hoy están, mañana no sabés"

Lucia Varas denunció el 18 de setiembre último, a través de El Patagónico, que la obra social del Petróleo y Gas Privado del Chubut no había cumplido con la segunda compra de medicamentos para que su hijo Elías pueda continuar con su atención médica, ya que padece el Síndrome de Peters Plus. El tratamiento costaba un total de 98 mil pesos y permitiría que el pequeño tenga mejora en su calidad de vida.

Luego de la nota pública por este medio, Elías comenzó a recibir el tratamiento nuevamente. Sin embargo, el pequeño falleció en diciembre.

Hoy, aún con el dolor a cuestas, Lucia recuerda todo lo que le tocó pasar. "Fue una lucha constante pero quedó en la nada. La verdad los médicos no me supieron decir cuál fue la causa del fallecimiento y la obra social, luego de tantas vueltas, no me mandó ni un mensaje", lamentó.

La madre de Elías recordó que el pequeño "estuvo dos semanas sin medicación y en ese tiempo se había descompensado, pero en la obra social no me creían, como tampoco que estuvo en terapia y logró salir".

"La explicación que me daban ellos es que no me daban la medicación porque había que descansar 30 días. Yo le explicaba que cuando se le cortaba la medicación, Elías se me descompensaba y el mostraba una mejoría con toda la medicación", agregó.

Finalmente luego de tanta lucha y de haber conseguido la medicación para su hijo, Lucia decidió seguir las recomendaciones de la prestadora del servicio. "Yo le hice caso a ellos de hacer reposo de la medicación pero él no aguantó. Falleció el 5 de diciembre. La obra social nunca me dio una explicación y el neumólogo se lavó las manos. Todos se lavaron las manos", criticó.

"Me quedaron los recuerdos de la lucha constante, pero en fin fueron doce años donde logramos conseguir algo por lo que tanto luchamos porque ellos no te dan nada; mi nene andaba con un carrito de bebé porque no tenía la silla de ruedas, la medicación también la comprábamos nosotros y nos la rebuscábamos siempre para que no le falte nada", sentenció.

Pese al dolor Lucía celebró la unión de las madres de niños discapacitados frente a las injusticias de las prestadoras de servicios médicos. "Nosotras quedaremos como locas pero si no peleamos por los derechos de nuestros hijos, no lo va a hacer nadie. Nosotros nomas sabemos lo que es luchar. Hoy están mañana no sabemos. Yo estuve luchando tanto tiempo por la medicación de mi hijo y al final se me fue en diciembre. ¿De qué nos sirve las cosas nos la entreguen dentro de un mes?", se preguntó.