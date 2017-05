Hoy habrá una marcha pidiendo justicia por Candela Rodríguez

Candela González con sus tan solo 13 años, era la menor de cuatro hermanos, uno de ellos, Matías Silva habló con la prensa y la definió como " un chica muy alegre, muy chispita, y eso hacía que suceden estas cosas, ella iba sin dudarlo, muy decidida, muy terca", dijo en referencia a la cita para "pelear" a la que asistió la menor sin sospechar que la esperaría el peor final.

En diálogo con el programa "A Tiempo" que se emite por FM Tiempo Matías Silva contó que a su entender lo ocurrido deriva "de un conflicto entre adolescentes como los hubo y los hay siempre, ella y las menores se juntaron a pelearse, como sucede casi siempre". Aunque, aclaró "no estoy avalando el tema de la violencia, la realidad es que existe, que es así y en medio de esa situación esta señora, si se le puede llamar así, arremetió contra mi hermana asesinándola".

Al ser consultado sobre el hecho que su hermana participara de una pelea convocada por las redes sociales, Matías Silva dijo "no me sorprendió con el que carácter que tenía, era muy aguerrida, y tenía una personalidad que hacía que no mintiera respecto a su manera de ser, estaba en la adolescencia, trataba de mostrarse sin tapujos y esto ha llevado a que haya decidido a encontrarse con esta otra menor".

En cuanto a la menor con la cual Candela pactó el encuentro, Silva indicó que se rumorea "que es pariente" de Jorgelina Domínguez, la mujer acusada del crimen, aunque aseguró no lo ha podido confirmar. Además, consultado sobre el motivo de la pelea expresó "el motivo puntual no lo sé, es una mala relación que venía desde antes y una vez por esta mala relación con esta otra menor Jorgelina Domínguez la patoteó a mi hermana, esto ya había ocurrido, esto fue el año pasado", recordó.

Sobre aquel episodio indicó que también hubo un pacto de encuentro para pelear, "no sé si había otras personas, pero sí que fue patoteada por Domínguez y bueno estuvo bastante mal hasta que bueno paso esto, es un tema que tiene arrastre desde hace tiempo".

Matías recordó que cuando ocurrió aquel episodio "Candela no fue directamente a casa, se quedó con algunas amigas, y bueno cuando llego el momento estuvimos tratando de hacer las denuncias pero ella se negó rotundamente, y dado el nivel de euforia del momento, erróneamente le hicimos caso".

Según aseguró el hermano de la víctima el sábado su hermana estaba en su casa, "mi mamá estaba anoticiada de un conflicto y no la dejaba salir, porque había algo raro, Candela aprovechó para ir a comprar y se ve se han cruzado justo ahí y mi mamá no alcanzó a detenerla".

En tanto, mientras se ratifica la prisión para Domínguez por la cantidad de pruebas en su contra, la familia y los amigos de Candela realizarán una marcha pidiendo justicia. Será a partir de las 16:30 en el playón del barrio 290 viviendas. "Vamos a marchar básicamente pidiendo justicia para que esto se resuelva lo más pronto posible, si bien las autoridades han trabajado muy bien, los primeros pasos fueron bien dados, falta mucho camino para llegar a un juicio y que la persona que asesinó a mi hermana vaya presa".