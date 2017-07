Hoy habrá una reunión por el estacionamiento en el Hospital Regional

Suspensiones, sanciones y apercibimientos sufrirán aquellos empleados que el lunes al mediodía hubieran interrumpido el acceso al Hospital Regional , cuando un hombre falleció arriba de un colectivo tras sufrir un ACV y no haber podido ser ingresado a la guardia del nosocomio a causa de los vehículos que obstaculizaban el tránsito.Así lo ratificó ayer la titular del Area Programática Sur, Mariana Fernández, quien aclaró que los castigos dependerán de las sanciones que ya tenga cada empleado, más allá de su cargo.En diálogo con el Patagónico, la médica también confirmó que hoy al mediodía se reunirá con el secretario de Gobierno municipal, Máximo Naumann, para evaluar posibles alternativas que permitan evitar el estacionamiento de vehículos en el acceso al nosocomio y descongestionar el área por los trabajos que se realizan en CABIN (N. de la R: estos podrían interrumpirse en función del recorte confirmado ayer por el Gobierno nacional)."Es muy dificultoso, pero nos vamos a reunir para ver qué podemos hacer; si nos pueden pintar las líneas de amarillo o hacer restringir el estacionamiento alrededor del hospital. Ver si ellos proponen cambiar las manos de ingreso. Vamos a ver", señaló la profesional.IRRESPONSABILIDADFernández no ocultó su malestar por esta situación que se genera hace varias semanas, pero que tuvo su punto más crítico el lunes, cuando el hombre que sufrió un Accidente Cardiovascular en la Línea 13 de Patagonia Argentina tuvo que ser asistido arriba del colectivo por no haber podido ingresar la unidad a la guardia.La médica repudió el accionar irresponsable y egoísta de quienes estacionaron, principalmente porque quienes trabajan en salud saben lo que significa obstaculizar el ingreso de un vehículo en una emergencia.Además, señaló que la situación del estacionamiento es compleja y que también se extiende al acceso del Area Programática Sur. “El acceso al área lo teníamos cerrado, pero lo abrimos por esta situación y se arman unos embotellamientos peores que los del hospital. Hay veces que si vos estas de guardia 24 horas y queres salir a las 8:15, y ya entró la gente de las 8, no podes sacar tu auto y estuviste 24 horas adentro", detalló.Cabe recordar que las dificultades en el acceso del hospital se deben a los trabajos que se están realizando en el CABIN para la instalación de aparatología. Según explicó Fernández, por estos días se está colocando un cableado subterráneo que obliga a tener despejado el estacionamiento.Hasta ayer se pensaba que los trabajos en el área se extenderían entre un año y medio o dos, aunque si se corta el flujo de fondos desde Nación todo podría detenerse."Va a quedar un estacionamiento muy pequeño o nada”, señaló Fernández, quien al reflexionar sobre toda esta situación, aseguró que prefiere cerrar el espacio definitivamente. "Después de las dificultades que he tenido prefiero que no entre ningún auto porque dejamos un resquicio para alguna persona con una dificultad motriz y meten cualquier auto o tenemos la dificultad que tuvimos. Entonces, estamos pensando en cerrarlo por lo menos hasta que termine la obra de CABIN que demandará un año y medio o dos años”, sentenció.