"Hoy la industria de la música trabaja con la tablita del Excel"

Litto Nebbia, León Gieco y los grupos Catupecu Machu y Salta La Banca concretarán el próximo jueves 8 en el porteño Teatro Gran Rex una reedición del "Acusticazo", en momentos donde todos coincidieron en señalar que "en las discograficas hay gente que no le gusta la música y hace todo de acuerdo a una tablita del Excel".

Como previa de una nueva edición del BA Rock 2017 que se concretará en octubre y donde artistas precursores del rock argentino, surgidos en los años '60 y '70, se cruzarán con las bandas más representativas de las nuevas generaciones.

Télam: ¿Contra qué debería estar rebelándose el rock?

Fernando Ruiz Díaz: No es un país muy diferente, es un quilombo igual (risas).





T:- Pero no están los militares. El rock ha ganado lugar en otros espacios y ha perdido otros que tenía, hoy por hoy no suenan tus temas y está sonando el reggaetón.

León Gieco: Tenés razón, en el año '72 cuando se hizo el "Acusticazo", meses después se hizo BA Rock. Peleábamos contra la dictadura de Lanusse, más tranquila que la que tuvimos en el '76. ¿Qué recuerdo de todo eso? Los recuerdos los tengo re-contra presentes. Lo que más me entusiasmó a mí, es que venía del campo y quería grabar. Quería tener éxito, pero de pronto empecé a componer mis canciones sin quererlo. Dylan me despachó un par de ondas para componer mi primera canción, "Hombres de hierro" que es un afano bastante evidente de "Blowin in the Wind". Entonces, la primera vez en mi vida que grabé "Hombres de hierro" fue en el "Acusticazo" y cuando llevé el disco a mi pueblo para que lo viera mi vieja que era mi manager de siempre, me doy cuenta que en ese disco estoy compartiendo con Litto Nebbia y Edelmiro Molinari, que era el guitarrista de Almendra.





NUEVOS

MOSNTRUOS

T: Este "Acusticazo" lo encuentra a Litto peleando contra los nuevos monstruos que son las corporaciones discográficas...

Litto Nebbia: Yo perdí mi material. Los tipos están haciendo una cosa distinta a lo que era cuando empecé. Cuando empezamos con Los Gatos grabamos en aquella RCA del perrito. Como éramos el primer grupo de haber grabado en castellano temas nuestros, íbamos a un departamento que inauguraron que era el "Departamento Música Joven". Cuando pasábamos por el corredor pasábamos por el de folclore donde estaban Los Chalchaleros o José Larralde con el productor, pasábamos por el de tango y estaban Troilo o Goyeneche. Eso que mantenían estas compañías interplanetarias de aquella época era respetar los compartimientos estancos y darse cuenta de que la culturalidad de cada lugar es el matiz de los gustos, porque si no es como si todos tuviéramos que comer milanesas y ravioles. Ahora, lo que pasó en los últimos 15 años es que quieren que el negocio sea más rápido, entonces son 10 canciones grabadas todas juntas y cada vez ganan menos guita los músicos, vale más caro todo y le sacan más cosas a los músicos.





T: ¿La verdadera rebelión que el rock debería plantearse contra el sistema y esa organización?

LG: Pero cada vez hay más producciones independientes de grupos jóvenes. Hay pila, antes no había. Pasa que la producción independiente es la omisión del sistema también. No sé cuánta gente quiere ser independiente y cuántos lo hacen porque no tienen más remedio.